Кремль поддерживает Иран / © Associated Press

Россия в последние недели усилила поддержку Ирана, передавая спутниковые снимки и технологии дронов для ударов по силам США в регионе.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«Несмотря на краткосрочную выгоду от высоких цен на нефть, Кремль сталкивается с постепенной потерей влияния в мире. США активизировали действия против союзников России — от Венесуэлы, где американские силы задержали президента Николаса Мадуро до Кубы, против которой усилили эмбарго. Вашингтон также перехватывает танкеры, связанные с российской нефтью», отмечают журналисты.

Россия пытается сохранить сеть партнерств, которая раньше делала ее вторым крупнейшим экспортером вооружений в мире, но эта система ослабевает. В Сирии Москва ведет переговоры с новыми властями после побега Башара Асада, а в Африке российские наемники не смогли сдержать наступление джихадистов в Мали и Буркина-Фасо.

«Иран остается ключевым партнером России на Ближнем Востоке. Его выживание позволит Москве сохранить хотя бы ограниченное присутствие в регионе и показать способность поддерживать союзников. В то же время, Кремль пытается использовать поддержку Тегерана как инструмент торга с Вашингтоном, предлагая ограничить помощь Ирану в обмен на уступки США в Украине», — добавили в медиа.

Ранее уже сообщалось, что Россия передает Ирану данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Однако у Трампа отрицали помощь Ирана со стороны России, поверив путинским муртадам «на слово».

Украина проявила четкую закономерность в работе российской спутниковой группировки. Перед атакой на базу «Принца Султана» россияне сделали три серии подробных снимков: 20, 23 и 25 марта.

«Для Кремля война на Ближнем Востоке — это средство выживания собственной экономики, где длительный конфликт гарантирует высокие цены на нефть и возможность обхода санкций в Индийском океане. Россия пытается управлять хаосом, оставаясь в тени, однако субъектность Украины укрепилась: она больше не только реципиент помощи, а выступает поставщиком проверенных решений для защиты региона Залива», — считает эксперт Семиволос.

Пока Россия «руководит хаосом» по высоким ценам на нефть, Украина подписывает стратегические соглашения с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Наша страна — единственная, у которой 4-летний опыт противодействия российско-иранским технологиям.