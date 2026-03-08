Война в Иране может стать ловушкой для Путина: эксперт раскрыл неожиданные последствия для Украины

Война на Ближнем Востоке

Конфликт в Иране ставит перед главой Кремля Владимиром Путиным сложную дилемму. С одной стороны, Москва рискует потерять ключевого союзника и поставщика оружия, а с другой — извлекает большую выгоду от роста цен на энергоносители и переключения внимания Запада.

Об этом рассказал военный эксперт Карло Масала для подкаста RONZHEIMER.

Когда в Москве узнали о нападении на Иран, реакция Путина была крайне отрицательна, ведь под угрозой оказался один из немногих близких союзников РФ. Москва сразу резко осудила военные действия против Тегерана. Однако военного вмешательства со стороны России ждать не стоит.

По словам Масалы, Путин любой ценой пытается избежать прямой конфронтации с Соединенными Штатами. Главной и единственной стратегической целью Кремля остается Украина. Если российские войска открыто выступят на стороне Ирана, это неизбежно спровоцирует жесткую реакцию Дональда Трампа, что сделает невозможным любые потенциальные переговоры по украинскому вопросу на выгодных для РФ условиях.

Эксперт убежден, что, несмотря на отсутствие живой силы, Россия ранее поставляла Ирану свои передовые системы противовоздушной обороны С-400. Однако в ходе реальных боевых действий они оказались совершенно неэффективными.

Израиль и США захватили «полное преимущество в воздухе». На вопрос, сбили ли распиаренные российские комплексы хотя бы один западный самолет, эксперт отвечает категорически: «Совсем нет. Ноль».

По оценкам специалиста, противовоздушная оборона иранцев оказалась совершенно неактивной. Этот факт наносит сокрушительный удар по репутации России как надежному глобальному поставщику оружия.

Потеря иранских снарядов для фронта в Украине

Масала считает, что для хода войны в Украине иранский кризис имеет амбивалентные последствия. Иран может окончательно выпасть из игры в качестве союзника РФ.

Он убежден, что хотя Россия уже наладила собственное производство ударных беспилотников типа Shahed, Тегеран оставался одним из главных поставщиков артиллерийских боеприпасов. По данным эксперта, Иран передал россиянам «несколько миллионов патронов» из собственных заводов и запасов. Теперь, когда Тегерану самому нужно все имеющееся оружие для выживания, этот поток снарядов для русской армии может полностью прекратиться.

Эксперт утверждает, что, несмотря на потерю союзника, Путин остается в выигрыше благодаря экономическим и геополитическим факторам. Война на Ближнем Востоке неизбежно приводит к росту мировых цен на нефть и газ. Если иранская нефть исчезнет с рынка, российские энергоносители станут еще более востребованы, что позволит Кремлю быстро пополнять истощенный военный бюджет.

Однако самая большая угроза для Украины заключается в другом. Обострение на Ближнем Востоке требует огромного количества ракет-перехватчиков для систем ПВО, поставляемых преимущественно из США.

«То, что идет на Ближний Восток, может отсутствовать в Украине», — отмечает Масала.

Чем дольше будут продолжаться боевые действия в Иране, тем меньше средств противовоздушной обороны будет оставаться для защиты украинских городов.

Кроме того, срабатывает информационный эффект: фокус мирового внимания стремительно смещается и теперь в заголовках доминирует Иран. Для Киева, критически зависящего от международной поддержки, такая потеря внимания может иметь крайне опасные последствия.

Как война на Ближнем Востоке может повлиять на Украину

Напомним, Россия открыто заявляет о поддержке Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва «не является нейтральной» в этом конфликте и сознательно поддерживает Тегеран.

В то же время, российская сторона традиционно пытается переложить ответственность за эскалацию на США и Израиль, критикуя позицию международного сообщества, обвиняющего Иран в обострении ситуации в регионе.

Также, по имеющейся информации, Россия передает Тегерану точные координаты американских кораблей и самолетов, что позволяет иранским силам более точно наводить ракеты и дроны-камикадзе. Это сотрудничество уже привело к трагическим последствиям: в результате атаки беспилотника в Кувейте погибли шесть военнослужащих США. А в Белом доме отказались комментировать связь России и Ирана в военной разведке.

К слову, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на военное сотрудничество между Россией и Ираном. По его словам, в силу нынешних обстоятельств стороны пока не могут полноценно взаимодействовать в сфере ракет и оборонной промышленности.

В то же время Стубб отметил, что изменение глобального внимания может создать новые возможности для дипломатии по Украине. Однако он также предупредил, что рост мировых цен на нефть потенциально может быть выгоден России, поскольку дополнительные доходы способны поддерживать ее военные расходы.