Война в Иране опустошила запасы ракет в США

На фоне войны с Ираном у США начинаются проблемы с ракетами. Для восстановления ракетного потенциала понадобятся годы. Соответствующую многолетнюю программу уже подготовили в правительстве. Так, США за несколько дней потратили то, что накапливали годами, и пока не добились успеха.

Об этом сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

У США серьезные проблемы с ракетами после войны с Ираном

39 дней бомбардировки Ирана истощили ракетные запасы США. Хотя для продолжения войны в Иране оружия достаточно, дефицит ракет делает Штаты уязвимыми на случай потенциального конфликта в Западной части Тихого океана. Скорость обновления боеприпасов является критическим вопросом.

Министр обороны Пит Хегсет отметил, что на пополнение пойдут «месяцы и годы». Это подтверждают аналитики. Для пополнения запасов понадобится минимум год, а по наиболее реальному сценарию — 3 года.

США остро нуждаются в таком оружии: крылатые ракеты «TLAM», комплексы ПВО «THAAD» и «Patriot», морские ракеты «SM-3» и «SM-6», ракеты «JASSM» и «PrSM».

Западные аналитики пишут, что ситуацию усугубила не только война в Иране, но и поставки оружия в Украину, в частности ракет в «Patriot». Все усложняется тем, что США должны пополнять не только собственные запасы, но и успевать выполнять контракты на вооружение для других стран.

Из-за того, что спрос превышает предложение, распределение нового оружия уже вызвало неприятные двусторонние ситуации, которые продлятся еще несколько лет.

В администрации Трампа понимают срочность проблемы. Поэтому в государственный бюджет 2027 года закладывают $1,5 трлн. на оборону — огромная сумма пойдет на покупку боеприпасов.

Также в США планируется сделать отдельный военный бюджет для компенсации расходов на операцию «Эпическая ярость» и создания запасов, которые превысят довоенный уровень. США подписали ряд соглашений о расширении производственных мощностей.

Отдельно аналитики выделяют дефицит ракет «Томагавк» (TLAM). За последние 10 лет США покупали в среднем всего 86 ракет в год. Из-за незначительного количества заказов завод выпускает менее 200 единиц в год, хотя способен производить более 1000 единиц.

Главная проблема состоит в сроках производства ракет. Заказанные в 2026-2027 годах ракеты будут на складах США не раньше 2030 года. Сейчас прогноз таков, что вернуться к довоенному уровню запасов удастся в конце 2030 года.

Все это время США будут иметь «окно уязвимости».

Российская тайная ракета программа

Напомним, Россия могла возродить советскую тайную программу «Косатка» (или «Скиф») по развертыванию баллистических ракет на морском дне. Концептуально она похожа на американский беспилотный проект «Orca» от General Dynamics 1960-х годов, который США в свое время отклонили в пользу более дорогих подлодок.

Главным преимуществом такой системы является ее экономичность: она стоит примерно в десять раз дешевле традиционных субмарин, поскольку не требует экипажа, а сами ракеты крайне трудно обнаружить и уничтожить.

Для РФ, которая на пятый год войны против Украины вынуждена оптимизировать оборонный бюджет из-за инфляции и зависимости от цен на нефть, это финансово привлекательный способ сохранить военный потенциал.

О возможном возвращении к проекту свидетельствует активность разведывательного подводного судна «Звездочка» в Северодвинске. Этот корабль подчинен секретному Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) и, по данным НАТО, помимо работы с торпедами «Посейдон» может участвовать в испытаниях донных ракетных комплексов.

