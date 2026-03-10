Война в Иране покажет, кто может стать следующим президентом США — NBC

Трамп выбирает преемника: кто заменит его в Белом доме — Марко Рубио или Джей Дивенс / © Associated Press

Глава Белого дома Дональд Трамп спрашивал республиканцев, кого бы они предпочли в качестве претендента на должность президента в 2028 году: вице-президента Джей Ди Венса или государственного секретаря Марко Рубио.

Об этом пишет NBC News.

По информации издания, в ночь перед тем, как нанести удары по Ирану, Трамп общался в своей резиденции Мар-а-Лаго с некоторыми чиновниками администрации и политическими донорами, обсуждая насущный вопрос: Марк Рубио или Джей Ди Вэнс?

Трамп спросил присутствующих, кого они хотели бы, чтобы он поддержал на посту президента в 2028 году.

По словам двух человек, присутствовавших на мероприятии, подавляющее большинство участников аплодисментами указывало на государственного секретаря Марко Рубио.

«При Марке было почти единогласно», — сказал один из присутствующих, поговоривший с журналистами издание на условиях анонимности.

«Да, это правда», — сказал второй участник о неофициальном опросе по Трампу. «По крайней мере, в ту ночь было ясно».

Другой человек в комнате охарактеризовал ответ как более «равномерно распределенный» между Рубио и Венсом.

NBC отмечает, что эта небольшая встреча во Флориде — родном штате Рубио — не обязательно означает, что Рубио является новым фаворитом, опередив вице-президента Джей Ди Венса на выборах 2028 года.

В издании напоминают, что это не первый раз, когда Трамп расспрашивает окружение, о том, как ему следует участвовать в предстоящей политической борьбе. Но это еще один пример динамики и свидетельства того, что президент США планирует играть важную роль и уже проявляет ранний интерес к будущему партии.

В течение месяцев Венса считали фаворитом в борьбе за пост кандидата от Республиканской партии на выборах 2028 года, подчеркивающих большинство опросов общественного мнения и комментарии самого Трампа.

Опрос NBC News, опубликованный на прошлой неделе, показал, что 77% избирателей-республиканцев положительно относятся к Венсу по сравнению с 66% для Рубио.

Трамп хвалит главу Госдепа

В то же время, в последние недели Трамп все чаще хвалит Рубио, который из-за своих обязанностей государственного секретаря и советника по национальной безопасности находится в центре внимания, поскольку администрация все больше сосредотачивается на внешнеполитических спорах в Венесуэле, Иране и потенциально на Кубе.

Известность Рубио возросла благодаря его портфелю внешней политики, а Вэнс, напротив, больше отошел на второй план.

Рубио присутствовал в импровизированной комнате для переговоров в Мар-а-Лаго, когда были нанесены удары по Ирану, тогда как Венс был в Вашингтоне.

Вэнс в неудобном положении из-за своего политического принципа изоляционизма

Вэнс был первым членом администрации Трамп, выступившего в защиту войны против Ирана на национальном телевидении. Война поставила Венса — ветерана войны в Ираке, давно выступающего против вмешательства США в сложные зарубежные конфликты — в положение, которое не полностью согласовывается с его личными взглядами. Хотя Венс занимает более решительную позицию по отношению к Ирану и его ядерному потенциалу, он высказывал оговорки о нападении на эту страну.

Но когда стало ясно, что Трамп продолжит военные действия, Вэнс настаивал на быстром ударе, который ограничил бы потери, опасаясь, что чем дольше США будут ждать, тем больше вероятность того, что планы проникнут в СМИ, что создаст перспективу превентивного нападения на американские войска на Ближнем Востоке.

Иран также может стать недостатком момента успеха Рубио. Война пока пользуется подавляющей непопулярностью среди широких слоев американского электората.

Несмотря на любое потенциальное будущее соперничество, Рубио и Вэнс публично отрицают слухи, что между ними есть соперничество.

Ранее издание BILD сообщало о «тихой войне» за кресло президента 2028 между вице-президентом Джеем Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио.

Также мы писали, что между государственным секретарем США Марко Рубио и специальным представителем президента Трампа Стивом Уиткоффом разворачивается борьба за влияние на переговоры по Украине.