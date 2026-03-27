Война в Иране: Рубио озвучил сроки завершения операции США

Марк Рубио

Соединенные Штаты Америки ожидают завершения операции против Ирана в максимально сжатые сроки.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время своего выступления после состоявшейся во Франции встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7).

Как сообщает Sky News, Марко Рубио подчеркнул, что временные рамки операции значительно короче, чем могли предполагать аналитики.

Вместо длительного противостояния, которое могло бы растянуться на месяцы, США рассчитывают на развязку в ближайшее время.

«У нас есть цели, и мы уверены, что близки к их достижению. США ожидают, что операция против Ирана завершится в течение нескольких недель, а не месяцев», — подчеркнул госсекретарь.

Война в Иране — последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о военной операции в Иране. В частности, он объяснил, почему не употребляет слово «война». Американский лидер не забыл и о «8 войнах». «Мы урегулировали восемь войн. Люди будто забывают», — заключил Трамп.

Он также поделился, что Иран якобы хотел сделать его своим верховным лидером. «Нет, спасибо. Я этого не хочу», — вежливо отказал Трамп.

Также речь шла о сроках завершения войны на Ближнем Востоке. Так, Трамп считает, что война с Ираном находится на завершающей стадии и должна закончиться в пределах ранее объявленного срока — 4-6 недель. По сообщениям инсайдеров, Трамп колеблется между переговорами и возможным усилением военных действий, в частности, не исключает ввода войск. Впрочем, не без опасений относительно роста потерь.