Война в Иране ударит по экономике хуже Covid: президент Финляндии сделал тревожное заявление

Война на Ближнем Востоке может иметь катастрофические последствия для мировой экономики. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что конфликт в Иране грозит спровоцировать масштабную глобальную рецессию, экономический ущерб от которой значительно превысит последствия пандемии коронавируса.

Об этом пишет Politico.

Хуже пандемии и краха дипломатии

Один из самых больших оптимистов Европы, президент Финляндии Александр Стубб, поделился крайне мрачной оценкой того, куда ведет мир политика его бывшего партнера по гольфу Дональда Трампа. В своем интервью из президентской резиденции в Хельсинки он отметил, что знакомый эксперт предупредил его об экономических последствиях войны в Иране, которые «могут быть хуже Covid». Стубб призывает мир прислушаться к этому тревожному прогнозу.

По его словам, нынешняя ситуация грозит «самопровозглашенной глобальной рецессией», ярко демонстрирующей последствия действий вне международных правил и норм. Конфликт на Ближнем Востоке уже показал, как тесно страны и цепочки поставок связаны с энергетическими рынками и геополитикой.

"Все связано со всем: цена на нефть с ценой на газ, с ценой на продовольствие, с ценой на удобрения, с ценой на фармацевтические препараты, и этот список можно продолжать", - отмечает Стубб.

Именно поэтому, по мнению финского лидера, подход администрации Трампа «Америка превыше всего» основан на транзакциях во внешней политике, обречен на провал. Он подчеркивает, что дипломатия редко бывает простым соглашением, и сейчас мы наблюдаем упадок международных институтов именно тогда, когда они нужны больше всего для разрешения конфликтов или климатических проблем.

Замороженные переговоры и украинский фронт

Стубб, имеющий один из лучших личных контактов с Трампом среди европейских лидеров, еще осенью прошлого года точно предсказал, что президент США применит жесткие санкции против российской нефти. Однако сейчас Вашингтон смягчил эти ограничения, чтобы снизить влияние войны в Иране на цены на топливо, что фактически стало спасательным кругом для российской экономики во время ее вторжения в Украину.

На вопрос, не боится ли он, что Трамп потеряет интерес и откажется от обещания завершить войну в Украине, Стубб выразил надежду, что этого не произойдет, хотя внимание Белого дома приковано к Ирану. Мирные переговоры по Украине, по его оценке, сейчас поставлены на паузу после трех раундов без планирования новых встреч.

Финский президент также откровенно прокомментировал призывы помочь США в Персидском заливе. Он фактически отразил прямолинейность Трампа, заявив, что война в Иране — это не его война, а его войной остается Украина.

Угроза Третьей мировой и помощь Киева

Два глобальных конфликта уже переплетаются: Россия помогает Ирану определять американские цели, одновременно атакуя Украину беспилотниками иранской разработки. Стубб признает опасность эскалации к Третьей мировой войне, хотя и осторожно относится к этому термину.

«Говорить о мировой войне — это слишком, пожалуй, слишком много для человеческого разума, чтобы понять на этом этапе развития международных отношений… Я бы не хотел говорить о Третьей мировой войне пока», — подчеркнул политик.

В то же время он видит потенциал для Украины обрести новых союзников в Персидском заливе и США. Поскольку Россия выпустила тысячи «Шахедов», украинские военные разработали сложные технологии для защиты от них, которые теперь могут предложить странам, страдающим атаками Ирана. Стубб надеется, что американцы поймут: украинцы нужны им больше, чем россияне.

Раскол Запада и выносливость марафонца

Стубб считает, что за первые месяцы 2026 мир существенно изменился. Он констатирует раскол в трансатлантическом партнерстве, где глобальный Север берет на себя защиту либерального мирового порядка, в то время как США становятся более прагматичными.

Финский лидер, ярый триатлонист и в прошлом году занявший второе место в своей возрастной группе на национальных соревнованиях, проводит интересные параллели между спортом на выносливость и политикой. Несмотря на угрозы Трампа не защищать недоплачивающие за оборону европейские страны, Стубб не сдается и продолжает активно строить дипломатические сети.

«Каждый, кто занимается спортом на выносливость, понимает: 20% ваших тренировок – тяжелые, 80% – легкие. Именно так вы достигаете максимума. Надо уметь беречь силы, чтобы в нужный момент выложиться по полной», — резюмировал президент Финляндии.

Напомним, война на Ближнем Востоке продолжает лихорадить мировую экономику . Аналитики предупреждают о шокирующем росте стоимости энергоносителей в случае затягивания боевых действий и последующей блокировки ключевых морских путей.