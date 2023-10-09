Война в Израиле: Арестович рассказал о почерке и методичках РФ в действиях ХАМАСа

Вторжение группировок палестинского движения ХАМАС в Израиль 7 октября – это согласованная акция Ирана и РФ. По крайней мере, они знали и поддерживали.

Об этом экс-советник ОП Алексей Арестович рассказал на своем YouTube-канале.

"Я не склонен проводить прямые параллели - на день рождения Путина (7 октября - ред.) атаковали, хотя и это не исключаю, они любят даты. Но это тот же самый почерк. Среди тех арабов-хамасовцев, кто убивал от ненависти евреев, есть люди, которые расчетливо убивали максимально жестоко и издевались, потому что это те же самые методички. Выбрасывали это в сеть, прямо присылали на телефоны израильтян это все, в израильские чаты, потому что это методички", — говорит Арестович.

Он также отметил, что боевики ХАМАСа целенаправленно выставляли видео со своими зверствами в Сеть, прямо посылали на телефоны израильтян все это, в израильские чаты – это методички.

"Всех этих членов освободительных движений учило когда-то советское ГРУ и КГБ. Там было очень четко – голову нужно отпилить не для того, что вам нравится пилить головы, а потому, что это устрашает, производит определенное впечатление, эти впечатления подхватывают СМИ. Это целая цепочка воздействия, в том числе моральная. Так что среди арабов, которые от ненависти готовы евреев порвать в клочья, были хлопцы, которые делали это совершенно расчетливо, реализуя информационное обеспечение операции и достижение дальнейшего политического эффекта, влияния на общественное мнение. Мы хорошо знаем, что это. Мы видели у себя это много раз. Раньше у нас это видели израильтяне. Мы это видели еще когда ОУН-УПА сражалась в свое время, потому что мы знаем, что так называемые "зверства бандеровцев" в значительной степени были зверствами отрядов НКВД, которые рядились под бандеровцев. Поэтому очень хорошо знакомый почерк", — резюмировал Алексей Арестович.

Напомним, по данным ГУР, российское ГРУ передало ХАМАСу захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах Евросоюза, чтобы распространять фейки о его "продаже".

Читайте также: