Война в Израиле: Китай призвал немедленно прекратить боевые действия и насилие

В Министерстве иностранных дел Китая "глубоко обеспокоены" эскалацией между Израилем и Палестиной. Там призвали все стороны проявить сдержанность и прекратить боевые действия.

Об этом говорится в заявлении на сайте китайского МИД.

"Китай глубоко озабочен текущей эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем. Мы призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и немедленно прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации", — говорится в сообщении ведомства.

МИД Китая отметил, что рецидив конфликта еще раз свидетельствует о том, что длительный застой мирного процесса продолжаться не может.

Напомним:

Утром 7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Обстрелы и боевые столкновения продолжаются с 6:30. Боевики ХАМАС продолжают обстреливать города у границы с Сектором Газы.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон будет работать над тем, чтобы Израиль получил все необходимое для самообороны и защиты гражданского населения от терроризма.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

"Враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал", — сказал он.

По сообщению СМИ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по исламским боевикам ХАМАС на границе с Сектором Газы с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, Израиль нанес авиаудары по другим районам Сектора Газы.

Старший военный командующий ХАМАС Мохаммад Дейф заявил, что ХАМАС выступил по Израилю более 5000 ракет во время так называемой операции "Потоп Аль-Акса". Также он призвал палестинцев во всем мире приступить к борьбе. Израильское издание со ссылкой на слова спикера ЦАХАЛа, контрадмирала Даниэля Хагари, заявило, что по Израилю выпустили более 2200 ракет.

В Министерстве иностранных дел Турции также заявили, что осуждают войну в Израиле.

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