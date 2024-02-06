Война в Израиле: половину населения Сектора Газа эвакуировали к границе с Египтом

Более половины населения Сектора Газа, насчитывающего 2,3 миллиона человек, сейчас переселены в город Рафах на границе с Египтом и близлежащие районы. Приказы Израиля об эвакуации палестинцев теперь охватывают две трети территории или 246 квадратных километров.

Об этом сообщили гуманитарные наблюдатели ООН, пишет AP.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что количество погибших палестинцев составляет 27 478 человек после почти четырех месяцев войны. Четверть жителей Газы сейчас голодают, а 85% населения выгнали из своих домов, а сотни тысяч находятся во временных палаточных городках.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом вскоре по прибытии в понедельник. Это пятый визит Блинкена на Ближний Восток с момента начала войны в Газе – 7 октября 2023 года, когда ХАМАС ворвался на юг Израиля. Во время штурма погибли около 1200 человек, преимущественно мирных жителей, а боевики похитили еще около 250 человек.

В начале войны израильские военные начали приказывать палестинцам в северной половине Сектора Газа покинуть свои дома, чтобы избежать возможного наземного боя. Израиль отмечает, что преследует только цели ХАМАС и утверждает, что террористы ХАМАС несут ответственность за вред гражданскому населению, поскольку они воюют среди гражданских объектов.

Приказы Израиля об эвакуации распространились на части юга Сектора Газа, включая город Хан-Юнис и близлежащие районы, где сейчас сосредоточено наземное наступление Израиля.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не собирается выводить свои войска из Сектора Газа по окончании операции против боевиков группировки ХАМАС. Израиль не будет завершать военную операцию, пока не достигнет поставленных целей.

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