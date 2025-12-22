Starlink / © Getty Images

Две разведывательные службы стран НАТО подозревают Россию в создании секретного противоспутникового оружия, способного заполнить орбиту тысячами металлических шариков. Эта разработка нацелена на Starlink, который стал критически важным для обороны Украины.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации данных разведки, с которой ознакомилось агентство, так называемое оружие «зонального эффекта» предполагает засорение орбит Starlink сотнями тысяч металлических шариков высокой плотности. Такой подход может одновременно вывести из строя несколько спутников, однако при этом создает серьезную угрозу масштабных побочных повреждений для других орбитальных систем.

Эксперты, которые не имели доступа к этим материалам, сомневаются, что применение подобного оружия возможно без причинения неконтролируемого хаоса в космическом пространстве. Это касается как частных компаний, так и государств — в частности России и ее союзника Китая, которые критически зависят от тысяч спутников для связи, оборонных задач и других жизненно важных функций.

Именно перспектива таких последствий, включая риски для собственных космических активов, по мнению аналитиков, может удержать Москву от развертывания или использования подобных систем.

«Я в это не верю. Действительно не верю. Я была бы, откровенно говоря, очень удивлена, если бы они на такое пошли», — заявила Виктория Самсон, специалист по космической безопасности из Secure World Foundation, которая возглавляет ежегодное исследование противоспутниковых систем этой организации со штаб-квартирой в Колорадо.

В то же время командующий Космического подразделения Вооруженных сил Канады бригадный генерал Кристофер Горнер отметил, что полностью отвергать такую российскую разработку не стоит, учитывая предыдущие заявления США о возможной работе России над недискриминационным ядерным космическим оружием.

«Я не могу сказать, что меня информировали о такой системе, но это не выглядит невозможным. Если сообщения о ядерной системе являются точными и если они готовы ее разрабатывать и идти так далеко, то меня не удивило бы, что что-то чуть менее радикальное, но не менее разрушительное, также находится в пределах их возможностей», — сказал Горнер.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не отреагировал на запросы AP по комментариям. В то же время ранее Россия призвала ООН к усилиям по недопущению размещения вооружений на орбите, а президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не планирует развертывать ядерное оружие в космосе.

Многоцелевое оружие

Разведывательные материалы были предоставлены AP при условии анонимности соответствующих служб, и агентству не удалось самостоятельно подтвердить изложенные в них выводы.

Космические силы США не ответили на вопросы, отправленные по электронной почте. В Космическом командовании вооруженных сил Франции заявили, что не могут комментировать эти данные, однако отметили: «Мы можем проинформировать, что в последние годы Россия множит безответственные, опасные и даже враждебные действия в космосе».

Как свидетельствуют разведывательные оценки, Россия воспринимает Starlink как одну из ключевых угроз. Тысячи спутников на низкой околоземной орбите стали критически важными для устойчивости Украины в условиях полномасштабной войны, которая длится уже четвертый год.

Российские чиновники неоднократно заявляли, что коммерческие спутники, которые работают на нужды украинских военных, могут считаться «законными целями». В этом месяце Россия также сообщила о развертывании новой наземной ракетной системы С-500, способной поражать объекты на низких орбитах.

В отличие от ракеты, испытанной Россией в 2021 году для уничтожения устаревшего спутника времен Холодной войны, новая система, по данным разведки, была бы направлена на одновременное поражение нескольких спутников Starlink. Предполагается, что металлические шарики могли бы высвобождаться из группировок малых спутников, которые еще не были запущены.

Горнер отметил, что трудно представить контролируемое применение таких облаков шариков исключительно против Starlink, ведь обломки после атаки могут очень быстро «выйти из-под контроля».

«Вы взрываете коробку, полную металлических шариков. Это накроет целый орбитальный уровень и выведет из строя каждый спутник Starlink и любой другой спутник на похожей орбите. И именно это является чрезвычайно тревожным», — пояснил канадский бригадный генерал.

Система может быть только экспериментальной

В материалах, с которыми ознакомилось AP, не указано, когда Россия потенциально могла бы развернуть такую систему, проходила ли она испытания и на какой стадии находятся исследования.

По словам чиновника, знакомого с этими данными и дополнительной развединформацией, система находится на этапе активной разработки, однако любые сроки ее возможного применения остаются слишком чувствительными для обнародования.

Самсон предполагает, что подобные российские наработки могут иметь исключительно экспериментальный характер.

«Я не удивлюсь, если какие-то ученые разрабатывают нечто подобное как интересный мысленный эксперимент и думают: „Возможно, когда-то мы убедим правительство это профинансировать“, — сказала она.

Кроме того, Самсон не исключает, что демонстрация новой российской угрозы может быть направлена на формирование международной реакции.

«Часто люди, которые продвигают такие идеи, делают это, чтобы заставить США создавать нечто подобное или оправдать увеличение расходов на противокосмические способности или более жесткий подход к России», — пояснила она.

«Я не утверждаю, что именно это происходит здесь. Но известно, что такие „безумные“ аргументы иногда используют в политических целях», — добавила Самсон.

Крошечные шарики могут оставаться незамеченными

Согласно разведывательным оценкам, размер шариков составлял бы всего несколько миллиметров, что позволило бы им избегать обнаружения системами наземного и орбитального наблюдения. Это, в свою очередь, значительно усложнило бы установление ответственного за атаку.

Эксперт по космической безопасности и вооружениям Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Клейтон Своуп отметил, что если «шарики невозможно отследить, это значительно усложняет ситуацию», однако со временем «все станет понятно».

«Если спутники начнут массово выходить из строя из-за повреждений, можно будет сложить два плюс два», — сказал он.

Какой именно масштаб разрушений могут вызвать такие мелкие обломки, доподлинно неизвестно. В ноябре вероятное столкновение с небольшим фрагментом космического мусора уже привело к повреждению китайского аппарата, предназначенного для возвращения трех астронавтов на Землю.

«Вероятнее всего, больше всего пострадали бы солнечные панели, ведь это самая уязвимая часть спутника. Но и этого было бы достаточно, чтобы вывести аппарат из строя», — отметил Своуп.

«Оружие страха» и угроза хаоса

После подобной атаки металлические шарики и обломки постепенно начали бы снижаться к Земле, создавая дополнительные риски для других орбитальных систем, считают аналитики.

Спутники Starlink работают на высоте около 550 км над Землей. В то же время китайская космическая станция «Тяньгун» и Международная космическая станция находятся на более низких орбитах, «поэтому обе оказались бы под угрозой», отмечает Своуп.

Потенциальный хаос в космосе, который могла бы вызвать такая система, теоретически позволил бы Москве давить на оппонентов даже без фактического применения оружия.

«Это действительно выглядит как оружие страха — инструмент сдерживания», — сказал эксперт.

Самсон подчеркнула, что серьезные недостатки недискриминационного «шарикового» оружия могут заставить Россию отказаться от такого пути.

«Они вложили огромные ресурсы — время, деньги, человеческий потенциал — в то, чтобы быть космическим государством», — отметила она.

По словам Самсон, применение подобного оружия «фактически закрыло бы космос и для них самих».

«Я не уверена, что они готовы пожертвовать настолько много», — сказала эксперт.

Напомним, летом Forbes информиловало, что Россия готовит новый этап гибридной войны — «ядерный саботаж» в космосе. Кремль рассматривает сценарий ядерного взрыва вблизи радиационного пояса Ван Аллена, что повлечет электромагнитный импульс и массово выведет из строя тысячи спутников. Под особым риском оказалась бы сеть Starlink. Эксперты называют такой план «орбитальным Перл-Харбором».