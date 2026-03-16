Война в Ормузском проливе: две страны Европы отказались отправить флот

Очередь из нефтяных танкеров и грузовых судов в Ормузском проливе / © Associated Press

Германия и Великобритания отклонили призыв президента США Дональда Трампа помочь в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мирового экспорта нефти. В частности, глава МИД Германии Иоганн Вадефуль отмечает дипломатическое урегулирование и дистанцирование от вооруженного конфликта.

Об этом сообщили Tagesschau и The Telegraph.

Почему Германия отказалась патрулировать Ормузский пролив?

Трамп призвал союзников присоединиться к обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив. Однако Вадефуль заявил, что пока Берлин не планирует участвовать в такой операции и скептически относится к идее расширения морской миссии Евросоюза.

Глава немецкого МИД подчеркнул, что на этом этапе участие страны в обеспечении безопасности пролива не рассматривается.

«Мы не будем участвовать в этом конфликте», — сказал Вадефуль.

По его словам, представители США и Израиля объяснили, что их удары направлены на уничтожение военных возможностей Ирана, прежде всего его ядерной и ракетной программ. Берлин ожидает, что союзники сообщат, когда эти задачи будут выполнены.

«Тогда мы с радостью будем готовы присоединиться к переговорам», — сказал немецкий министр.

Он убежден, что безопасность судоходства в Ормузском проливе и в Красном море можно гарантировать только путем дипломатического урегулирования.

Комментируя возможность расширения миссии ЕС Aspides на Ормузский пролив, Вадефуль отметил, что относится к этой идее «очень скептически». По его словам, даже в Красном море, где миссия уже работает, она является «неэффективной».

Министр добавил, что настоящая стабильность возможна лишь тогда, когда военное противостояние будет «урегулировано по существу». Он признал, что начала войны не ожидали, а также пока что «не совсем точно» понятно, когда она завершится.

Вадефуль подчеркнул, что Европа обычно готова помогать в обеспечении безопасности морских маршрутов, однако сейчас он «не видит ни насущной необходимости, ни причин для участия Германии».

«Наше требование к США и Израилю — информировать нас и сообщать, какие именно конкретные цели еще преследуются, а потом вместе с нами обсуждать, как можно завершить эту войну», — сказал глава МИД.

По его словам, государства региона ожидают от Германии активной дипломатической роли.

Позиции в правительстве Германии по патрулированию Ормузского пролива

Ранее относительно возможного участия Берлина высказывались и другие политики. Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что в правительстве пока нет единой позиции относительно правовых аспектов такого шага. По его словам, новосозданный Национальный совет безопасности Германии мог бы подготовить соответствующее предложение, которое позже рассмотрели бы правительство и, при необходимости, Бундестаг.

«Я не хотел бы опережать такую оценку и решение», — отметил Кизеветтер.

Депутат Бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Антон Хофрайтер также высказался критически относительно возможного привлечения немецких военных.

«Я не вижу, что немецкий флот может и должен внести вклад в военное обеспечение безопасности Ормузского пролива», — сказал он.

Лидер Левой партии Ян ван Акен также выступил против такой инициативы.

«Германия ни в коем случае не должна участвовать в военной миссии в Ормузском проливе», — заявил политик.

По мнению ван Акена, ситуация в регионе является частью войны, которая началась после атак Израиля и США, которые, по его словам, противоречат международному праву.

Мерц — об Ормузском проливе

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил 13 марта, что сейчас «нет оснований думать о военном обеспечении безопасности морских путей».

Он подчеркнул, что Германия не участвует в этом конфликте.

«Мы не являемся частью этой войны и не хотим ею стать. Поэтому все наши усилия направлены на то, чтобы завершить войну», — высказался Мерц.

Отказ Британии от участия в операции в Ормузском проливе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался направлять военные корабли для участия в операции по восстановлению судоходства через Ормузский пролив.

Министр энергетики страны Эд Милибенд сообщил, что правительство активно анализирует возможные шаги для открытия пролива, однако не готово брать на себя конкретные обязательства по военному участию. По его словам, Лондон рассматривает альтернативные способы поддержки, в частности применение беспилотных технологий для поиска морских мин. В то же время британские власти пока не планируют отправлять военные корабли для разминирования морского маршрута. Это несмотря на то, что эсминец HMS Dragon был направлен в восточную часть Средиземного моря для усиления противовоздушной защиты.

В то же время заместитель главы МИД Ирана предостерег британское правительство от участия в возможной операции. Он отметил, что Иран не находится в состоянии войны с Британией, однако любое привлечение Лондона к военной миссии в Ормузском проливе Тегеран будет расценивать как поддержку американо-израильской агрессии против страны.

Призывы Трампа помочь в разблокировании Ормузского пролива

Напомним, Трамп призвал страны, которые импортируют нефть через Ормузский пролив, присоединиться к операции США против Ирана для его деблокирования. Глава Белого дома подчеркнул, что поскольку США не зависят от этой нефти, именно основные потребители должны возглавить борьбу за свободное судоходство, тогда как Вашингтон будет лишь оказывать помощь.

Трамп также предупредил, что будущее НАТО под угрозой, если союзники не помогут защитить Ормузский пролив, через который Китай и Европа получают большинство нефти. Он призвал Пекин и партнеров предоставить минные тральщики и войска, поскольку США менее зависимы от этого пути. Трамп готов отложить саммит с лидером Китая Си Цзиньпином для давления на него и угрожает новыми ударами по нефтяной инфраструктуре Ирана.

Заметим, по данным Axios, Трамп готовит международную коалицию для силового разблокирования Ормузского пролива и планирует объявить о ее создании уже на этой неделе. Источники также информируют, что американский лидер рассматривает еще и радикальный сценарий захвата нефтяного терминала на острове Харк, что потребует присутствия военных США на земле для экономического разгрома иранского режима в случае продолжения блокады танкеров.