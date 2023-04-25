Война в Судане: Украина успешно эвакуировала 138 человек (фото)

Из Судана эвакуированы 87 украинцев и граждан Грузии и Перу. Всего – 138 человек.

Украина провела успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из охваченного боями Хартума — столицы Судана, где в последние недели идут ожесточенные бои.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 украинцев, в основном авиационных специалистов — пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу.

Спасли 87 украинцев и граждан Грузии и Перу.

В общей сложности было спасено 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей.

Все они находятся в Египте

"В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта. Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорейшего возвращения на Родину", — говорится в сообщении.