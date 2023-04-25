Война в Судане: Украина успешно эвакуировала 138 человек (фото)

Из Судана эвакуированы 87 украинцев и граждан Грузии и Перу. Всего – 138 человек.
Украина провела успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из охваченного боями Хартума — столицы Судана, где в последние недели идут ожесточенные бои.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
Из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 украинцев, в основном авиационных специалистов — пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу.
В общей сложности было спасено 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей.
"В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта. Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорейшего возвращения на Родину", — говорится в сообщении.
Напомним, что 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и военизированным формированием Силы скорой поддержки (RSF).
Во время военного переворота в Судане загорелся украинский самолет. Авиакомпания SkyUp сообщила BBC Украина, что удалось эвакуировать всех 36 сотрудников из Судана. Состояние самолетов, остающихся в аэропорту Хартума, пока авиакомпании неизвестно.
Ночью стало известно, что регулярная армия Судана и спецназовцы согласились временно прекратить огонь.
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