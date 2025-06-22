"Война в Украине будет казаться обычным пустяком": британский полковник о последствиях атаки на Иран

Один из ударов по Ирану. Фото иллюстративное / © скриншот с видео

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Мир может столкнуться с огромными экономическими потрясениями, в зависимости от того, как Иран решит отреагировать на удары США.

Такое мнение высказал бывший высокопоставленный офицер британской военной разведки Филипп Ингрэм в комментарии Sky News.

По его предположению, иранское руководство, вероятно, почувствует себя обязанным отреагировать — и это может вызвать «действительно, очень большую обеспокоенность».

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«Иран может закрыть Ормузский пролив. А от 20 до 30% всей мировой нефти и газа проходит через нее. Экономический шок, который это повлечет за собой по всему миру, сделает так, что произошедшее, когда Россия вторглась в Украину чуть более трех лет назад, будет выглядеть пустяком», — предупредил эксперт.

Ормузский пролив пропускает 30% всей сырой нефти в мире и 20% природного газа. / © Sky News

Военный предположил, что ответ Ирана на удары США варьируется от террористической деятельности до нападений на американские базы на Ближнем Востоке.

Напомним, Дональд Трамп объявил, что ночью 22 июня военные Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахани.

Также сообщалось, что администрация Дональда Трампа ожидает, что Иран может отомстить за удары по его ядерным объектам через 48 часов.

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