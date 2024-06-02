Американские спецслужбы вербуют людей из Кремля – CNN

Полномасштабное вторжение России в Украину предоставило американским спецслужбам редкую возможность завербовать шпионов Кремля.

Об этом говорится в материале CNN.

"Нерасположение создает для нас уникальную возможность. Мы очень открыты для бизнеса", — сказал директор ЦРУ Билл Бернс в прошлом году во время выступления в Великобритании.

ЦРУ опубликовало в соцсетях видеоролики на русском языке, где присутствуют призывы к патриотизму недовольных россиян, имеющих доступ к информации, которая может оказаться полезной для США.

"Эти усилия подчеркивают эволюцию разведывательной службы, которая исторически выполняла свою основную миссию по противодействию угрозам национальной безопасности и информированию политиков под занавесом тайны", — пишет CNN.

Речь также идет о том, что публикации содержали пошаговые инструкции для потенциальных российских информаторов: как избежать обнаружения российскими службами безопасности.

"ФБР приступило к подобной работе, направленной на вербовку российских правительственных источников в США, включая географическое нацеливание рекламы в социальных сетях на телефоны, расположенные вблизи посольства России в Вашингтоне", — пишет CNN.

По словам бывшего руководителя отдела ЦРУ, работающего за границей Дугласа Лондона, "это прямое обращение является необычным подходом, но таким, который может оказаться эффективным для охвата россиян, у которых немного возможностей выразить свое недовольство".

Напомним, военная контрразведка СБУ в Днепропетровской области разоблачила экс-чиновника одного из подразделений Воздушных сил ВСУ на тайном сборе секретных военных сведений.

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