Война в Украине и не только: Макрон назвал главные темы саммита G7

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

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Сегодня, 15 июня, во французском городе Эвиан-ле-Бен начинается саммит «Группы семи» (G7).

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Главные темы G7 — что обсудят

По словам президента Франции, одним из ключевых вопросов встречи лидеров «семерки» будет всесторонняя помощь Украине в войне против России. Саммит лично посетит президент Украины Владимир Зеленский.

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«Мы также будем работать над созданием условий для переговоров, которые могли бы привести к длительному миру», — сказал Макрон.

Вторым важным блоком дискуссий станет ситуация вокруг Ирана и подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном. К обсуждению этого вопроса будут привлечены представители Египта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Нашей целью будет оценить последствия этого соглашения, поддержать Ливан, обеспечить долгосрочное открытие Ормузского пролива и содействовать заключению соглашения по ядерной и баллистической программам Ирана. Мы также рассмотрим способы диверсификации энергетических маршрутов из этого региона, чтобы снизить нашу зависимость», — отметил он.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что одной из главных тем станет то, как кризис на Ближнем Востоке влияет на мировую экономику. Также лидеры обсудят помощь бедным странам (Югу), чтобы подготовиться к этому, они уже провели переговоры с представителями Индии и Китая.

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«Речь идет о том, как эффективнее помогать странам Юга, привлекая больше частных инвестиций, восстанавливая механизмы солидарности и решая проблемы, которые сегодня влияют на международную торговлю. В этом направлении уже проведена значительная экспертная работа. Несколько дней назад мы также провели углубленные консультации с участием Индии, Китая и G7 для продвижения этой инициативы», — сказал он.

По итогам саммита лидеры планируют принять ряд общих документов. Они будут касаться международной торговли, миграции, здравоохранения (в частности, борьбы с раком и вирусом Эбола), противодействия наркоторговле, а также управления критически важными полезными ископаемыми и редкоземельными металлами.

«Но главная цель состоит в другом. Мы стремимся достичь новых договоренностей, укрепить сотрудничество между странами G7 и нашими партнерами, создать общие решения, снизить международную напряженность и улучшить состояние наших экономик», — подчеркнул Макрон.

Саммит G7 — последние новости

Напомним, саммит G7 проводится 15-17 июня во французском Эвиане. Эта мера станет площадкой для обсуждения путей завершения войны в Украине. По данным медиа, в рамках мероприятия Зеленский примет участие в рабочей сессии с участием Трампа, с которым он договорился о личной встрече.

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На саммите G7 Киев и союзники будут пытаться убедить Дональда Трампа усилить помощь от Patriot до санкций против России.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал организовать встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G7 во Франции. Однако российская сторона еще раз показала отказ от диалога о завершении войны.

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