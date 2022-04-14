Война в Украине и затяжной кризис COVID-19 замедляют глобальный рост экономики – глава МВФ

Международный валютный фонд сместил фокус в дискуссиях с властями Украины по реформам на антикризисное управление
Глава МВФ сообщила, что война в Украине на фоне "кризиса" COVID-19 замедляет экономический рост во всем мире, передает AFP News Agency.
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева накануне заявляла, что Международный валютный фонд сместил фокус в дискуссиях с властями Украины по реформам на антикризисное управление.
"...Мы изменили фокус наших текущих дискуссий с украинскими властями с "реформ" на "антикризисное управление", – сказала глава МВФ.
#BREAKING Война в Украину на верхней части 'crisis' slowing economic growth worldwide: IMF chief pic.twitter.com/w92QkWRNMj— AFP News Agency (@AFP) 14 апреля 2022
Добавим, что 1,7 млрд человек в 107 экономиках мира почувствуют кризис в результате войны.
ООН заявила, что война в Украине может привести к "трехмерному кризису" продовольствия, энергии и финансов. Это отрасли, которые и так сильно пострадали от Covid-19 и изменения климата.
Об этом идет речь в сообщении на сайте организации.
Напомним, ранее в ООН спрогнозировали рост цен на продукты в мире из-за войны в Украине.
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