Война в Украине и затяжной кризис COVID-19 замедляют глобальный рост экономики – глава МВФ

Война в Украине и затяжной кризис COVID-19 замедляют глобальный рост экономики – глава МВФ

Международный валютный фонд сместил фокус в дискуссиях с властями Украины по реформам на антикризисное управление

Глава МВФ сообщила, что война в Украине на фоне "кризиса" COVID-19 замедляет экономический рост во всем мире, передает AFP News Agency.

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева накануне заявляла, что Международный валютный фонд сместил фокус в дискуссиях с властями Украины по реформам на антикризисное управление.

"...Мы изменили фокус наших текущих дискуссий с украинскими властями с "реформ" на "антикризисное управление", – сказала глава МВФ.

#BREAKING Война в Украину на верхней части 'crisis' slowing economic growth worldwide: IMF chief pic.twitter.com/w92QkWRNMj — AFP News Agency (@AFP) 14 апреля 2022

Добавим, что 1,7 млрд человек в 107 экономиках мира почувствуют кризис в результате войны.

ООН заявила, что война в Украине может привести к "трехмерному кризису" продовольствия, энергии и финансов. Это отрасли, которые и так сильно пострадали от Covid-19 и изменения климата.

Об этом идет речь в сообщении на сайте организации.

Напомним, ранее в ООН спрогнозировали рост цен на продукты в мире из-за войны в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.