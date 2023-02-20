Война в Украине имеет ужасные последствия, следующие дни будут решающими для всего мира – МИД Германии

Бербок подчеркнула, что Китай тоже "несет ответственность за мир во всем мире" и что Пекин "не должен поставлять России оружие".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя войну в Украине, заявила, что следующие дни станут решающими для всего мира.

Об этом глава немецкого МИД сказала на брифинге.

"Следующие дни будут решающими не только с учетом Украины, но решающими для мира во всем мире", — заявила Бербок.

По словам главы МИД ФРГ, есть страны, не осуждающие войну в Украине. Но они это делают не потому, что не поддерживают Хартию ООН, а потому, что они находятся в сильной зависимости от России.

"Эта война (в Украине. – Ред.) имеет ужасные последствия для всего мира. Поэтому именно на днях в Нью-Йорке (на Генассамблее в ООН. – Ред.) весь мир будет апеллировать к президенту Путину с призывом прекратить войну и вывести войска, а также позаботиться о восстановлении мира", – продолжила она.

Также Бербок подчеркнула, что Китай тоже "несет ответственность за мир во всем мире" и что Пекин "не должен поставлять России какое-либо оружие".

"Я ясно дала понять, что Китай, в частности, как член Совета Безопасности, несет ответственность за мир во всем мире в ситуации, которую мы сейчас переживаем с российской агрессивной войной, которая также является нарушением международного права. Это также означает, что Китай не должен поставлять России любое оружие, включая товары двойного назначения", – добавила министр.

Ранее Анналена Бербок отметила необходимость в дальнейшем помогать Украине с ПВО и танками.

Напомним, что президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что захватническая война Путина идет к поражению. Однако он предупредил, что украинцев ожидают "трудные дни, недели и годы".

Завтра диктатор Путин обратится к Федеральному собранию России. По мнению некоторых экспертов, во время этого обращения Путин может объявить об всеобщей мобилизации в РФ или объявить другие шаги об эскалации. В то же время другие считают, что диктатор может заявить, что "цели "спецоперации" достигнуты".

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