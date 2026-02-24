Война в Украине меняет армию США: к чему теперь готовят американских солдат

Американские военные изучают опыт ВСУ / © Associated Press

Армия США кардинально меняет подходы к подготовке своих военных из - за войны в Украине . Американских солдат, десятилетиями воевавших в условиях полного контроля в небе, теперь учат выживать под постоянной угрозой враждебных беспилотников.

Об этом пишет Business Insider.

Как изменилась война в воздухе

Во время конфликтов в Ираке и Афганистане США имели абсолютное преимущество в воздухе, что позволяло военным передвигаться с минимальным страхом перед вражеской авиацией. Однако война в Украине доказала западным союзникам, что в будущих конфликтах рассчитывать на такой контроль неба больше не стоит.

Ни Россия, ни Украина не смогли обеспечить себе длительное преимущество в воздухе благодаря мощным арсеналам ПВО. Это привело к изнурительной войне, где доминируют артиллерия и дроны. Руководитель нового курса армии США по углубленному изучению беспилотников майор Рэйчел Мартин отмечает, что теперь каждого солдата учат быть максимально подозрительным ко всему, что летает.

«Когда они слышат звук беспилотника, то немедленно прячутся в укрытие, забегают в дом или прячутся в бункере, и даже не ждут, чтобы выяснить, свой ли он или чужой. Они просто предполагают, что он там, чтобы причинить им вред», — объясняет майор Мартин новую психологию выживания на поле боя на примере украинцев.

Опыт американских ветеранов

Американские ветераны, воевавшие в Украине в составе Интернационального легиона, подтверждают колоссальную разницу по сравнению с предыдущими войнами США. Ветеран Ирака Карл Ларсон отмечает, что постоянное присутствие дронов уничтожает моральный дух, ведь бойцы часами не могут выйти из бункеров днем, что парализует боевые действия и вызывает огромный стресс.

Другой американский доброволец на позывной Джеки вспоминает, что в Афганистане или Ираке можно было отойти на полкилометра от линии столкновения и спокойно устроить барбекю. Во время боев за Бахмут безопасных мест просто не существовало: через сотни дронов в воздухе военные не могли даже перезарядить оружие или отдохнуть, ведь любое движение сразу фиксировалось врагом. Именно поэтому новая доктрина США учит солдатам, что «мобильность — это выживание», и двигаться нужно еще до того, как тебя заметят.

Под ВСУ перестраивают еще 5 армий Европы

Опыт войны в Украине вынуждает меняться не только США, но и европейских союзников. Пять мощнейших армий европейских стран, а именно Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, объединяются для создания общих автономных беспилотников в рамках инициативы LEAP. Программа должна стать более дешевой альтернативой дорогостоящим системам ПВО, которая учтет успешные украинские кейсы.

Министры обороны этих государств намерены существенно увеличить производственные мощности европейской оборонной промышленности. Целью новой программы является разработка и массовая закупка недорогих средств поражения и автономных платформ, способных действовать и принимать решения на поле боя самостоятельно.