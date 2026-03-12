Война в Украине может закончиться "уже сегодня" - Келлог назвал главное условие

Кот Келлог / © скриншот с видео

Перемирие между Украиной и Россией станет реальностью только тогда, когда глава Кремля Владимир Путин осознает невозможность дальнейших территориальных достижений.

Об этом заявил бывший спецпосланник президента США Кит Келлог во время интервью NHK.

По оценке Келлога, технически прекращение огня возможно «уже сегодня», если стороны согласятся на заморозку актуальной линии фронта. Однако главной проблемой остается нежелание российского руководства идти в реальный мир.

Эксспецпосланник президента США четко сформулировал базовое условие для начала диалога: «Путин должен согласиться с тем, что не получит больше никаких украинских территорий».

По его словам, только после этого осознания со стороны Москвы появится простор для конструктивных переговоров.

Анализируя требования сторон, Келлог назвал одну из самых больших проблем в потенциальных переговорах — статус восточных регионов Украины.

По его словам, Россия требует полного выхода украинских войск с территории Донбасса. В то же время, Украина стоит на неизменной позиции и не собирается уступать свои суверенные территории.

Американский политик обратил особое внимание на цену, которую Россия платит за продление агрессии. Келлог подчеркнул, что международные санкции наносят серьезный и длительный удар по российской экономике, ограничивая возможности Кремля финансировать военную машину.

Кроме экономического давления, Россия несет беспрецедентные потери в личном составе. По данным, озвученным Келлогом, количество убитых и раненых российских военнослужащих в настоящее время составляет от 1,2 до 1,4 миллиона человек.

Комментируя психологическое состояние и мотивацию русского диктатора, Келлог выразил мнение, что Путиным руководит глубокий страх перед утратой власти и собственной жизни.

Политик провел историческую параллель, отметив, что Путин панически боится стать вторым Николаем II. Спецпосланник напомнил, что последний русский царь был застрелен после того, как он отрекся от престола. Именно этот страх перед физическим уничтожением при поражении или потере контроля над ситуацией заставляет главу Кремля продолжать войну любой ценой.

Мирные переговоры Украины и России — последние новости

В Кремле продолжают дерзко заявлять, мол, «заинтересованы в урегулировании» войны в Украине, которую сами начали.

Со своей стороны Владимир Зеленский рассчитывает на проведение нового раунда переговоров с участием Украины, РФ и США на следующей неделе.