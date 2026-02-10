Война в Украине может затянуться на годы: как Кремль хочет обмануть Вашингтон

Глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин / © скриншот с видео

Реклама

Российское руководство намеренно затягивает процесс мирных переговоров , не намереваясь вести конструктивное сотрудничество с Соединенными Штатами для завершения войны в Украине.

О подлинных мотивах Владимира Путина и содержании внутренних обсуждений в Кремле со ссылкой на главу Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розина пишет издание BILD.

Имитация диалога и обман

По данным разведки, Москва использует дипломатические контакты исключительно как инструмент манипуляции. Внутренние дискуссии российских элит свидетельствуют о том, что вопрос реального компромисса или сотрудничества с США даже не стоит в повестке дня — обсуждаются лишь методы введения американских партнеров в заблуждение.

Реклама

Стратегия Кремля заключается в создании иллюзии переговорного процесса, чтобы выиграть время для перегруппировки сил. Путин пытается «заговорить» Вашингтон, избегая каких-либо конкретных шагов к деэскалации, ведь его главная цель остается неизменной.

Вера в военную победу

Каупо Розин отмечает, что российский диктатор до сих пор находится в плену иллюзий по поводу возможного триумфа его оккупационной армии на поле боя. Путин все еще верит, что сможет одержать полную военную победу над Украиной, если ресурсная война будет длиться достаточно долго.

Такая позиция Кремля означает, что боевые действия могут затянуться еще на несколько лет. Москва готова жертвовать экономикой и людьми ради своих имперских амбиций, игнорируя реальные потери и бесперспективность силового сценария в долгосрочной перспективе.

Напомним, Кремль использует обмен пленными как гуманитарное прикрытие нежелания принимать политические решения по завершению войны против Украины. По мнению Портникова, таким образом Россия имитирует прогресс в переговорах .