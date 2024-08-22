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Война в Украине носит "почти расовый характер": генерал назвал условия победы над агрессором

Война в Украине носит "почти расовый характер": генерал назвал условия победы над агрессором

Эксначальник Генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс считает, что союзники должны предоставить Украине "решающее оружие" для победы / Фото: Getty Images

Украина с помощью Запада должна создать "неприемлемые угрозы" России.

Экс командующий британской армии генерал Патрик Сандерс призвал союзников отвергнуть волнение и беспокойство по поводу эскалации войны и использования Россией тактического ядерного оружия и наконец предоставить Украине оружие, необходимое для победы над агрессором.

Об этом пишет The Times.

По мнению генерала, Запад слишком боялся спровоцировать кремлевского диктатора Владимира Путина и потому не предоставлял Украине "решающее оружие" для победы в войне.

Сандерс, которій оставил должность начальника генерального штаба этим летом,  также подчеркнул, что война, развязанная Россией, носит "почти расовый характер", и лучший способ остановить ее – предоставить Украине всю необходимую помощь для создания "неприемлемых угроз" для агрессора.

"На данный момент мы должны убедиться, что Украина может победить. Это не просто выживание на поле боя – речь идет о создании неприемлемых угроз России, которые заставят Путина пересмотреть свои действия", – отметил Сандерс.

Генерал заметил, что союзники Украины могли бы оказать решительную поддержку с самого начала полномасштабного вторжения, но переоценили возможную реакцию России в ответ на западную помощь.

"Однако когда были достигнуты "красные линии", провозглашенные россиянами, они ничего не сделали", — подчеркнул британский генерал.

По словам Сандерса, сейчас любые переговоры с Россией о прекращении огня в лучшем случае приведут только к "временной паузе". Он также отметил, что абсолютно недопустимо позволить Путину захватить Украину, ведь это будет капитуляция не только Киева, но и всего евроатлантического пространства, которая  подорвет мировую безопасность и станет заманчивым примером для других диктаторов.

Напомним, в Британии отреагировали на комментарий Зеленского по поводу "замедления" поддержки Украины. Британское правительство заверило Киев, что их поддержка непоколебима, но сейчас изменить решение относительно дальнобойного оружия невозможно.

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