Война в Украине перекинулась на НАТО: почему Кремль пошел на эскалацию после Аляски и что будет дальше

Что бы там ни обсуждал президент США Дональд Трамп с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске в прошлом месяце результатом стало лишь постепенное усиление агрессии Кремля, которое теперь заставило принять меры даже НАТО.

Об этом говорится в материале The Guardian.

До этого момента война России в Украине не оказала заметного влияния на страны НАТО. И хотя вторжение беспилотников РФ нельзя назвать военно значительным, но этот инцидент отменно отличается от всего, что происходило с февраля 2022-го.

Месяц назад на востоке Польши взорвался один российский беспилотник – тогда это было заметным событием. На днях Эстония пожаловалась, что ударный вертолет РФ Ми-8 нарушил ее воздушное пространство в Балтийском море уже в третий раз в этом году. В прошлом месяце Россия вернулась в свою кампанию бомбардировок украинских городов. Впрочем, 7 сентября Кремль пошел еще дальше, атаковав ракетой здание Кабинета министров в Киеве.

Ночная атака на Польшу

Пока непонятно, что именно было целью. Траектории полета обычно устанавливают заранее при запуске, но они могут быть сложными. Союзник России – Беларусь заявила, что некоторые дроны сбились с курса из-за глушения. Впрочем, отмечает The Guardian, это кажется маловероятным, ведь некоторые БПЛА приземлились внутри Польши.

Таково мнение и союзники Варшавы. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что траектории полета беспилотников были избраны намеренно, а потому "нет оснований подозревать, что это была ошибка коррекции курса".

Эксперт из Международного института стратегических исследований Фабиан Гинц подчеркнул: все фрагменты найденных в Польше беспилотников относятся к дешевым моделям "Гербера", а не к более опасным Shahed, которые могут нести 20 кг взрывчатки или больше. Россияне обычно применяют БПЛА-приманки для подавления украинских ПВО.

Зачем это России

"Однако возникает вопрос: что Россия выиграет от столь очевидной эскалации?", - подчеркивает издание.

Самое простое – существовало намерение создать страх. Российский военный блоггер утверждал, что "Шахед" "прилетел в польский Жешув", ведь именно через этот город проходила военная логистика с запада в Украину", - говорится в статье.

Отмечается, что, возможно, Москва хотела проверить противовоздушную оборону НАТО с помощью быстро развитой дальнобойной летательной системы беспилотников, которая была разработана в течение трех лет постоянных атак на Украину. Ведь для европейских защитников результаты работы были неоднозначными.

НАТО, безусловно, провела впечатляющую многонациональную оборонную операцию, которая является основой цели Альянса: нидерландские истребители F-35 действовали вместе с польскими F-16 при поддержке немецких систем ПВО Patriot и итальянских мобильных радиолокационных самолетов AWACS.

"Главное, обошлось без жертв или серьезных повреждений. Но, по словам премьера Польши Дональда Туска, были сбиты лишь три или четыре беспилотника. Это низкий процент и значительно меньше всего, чего достигает Украина. В ту же ночь украинские ВВС сообщили об уничтожении 93% - 386 из 415", - пишет The Guardian.

Впрочем, реальность, подчеркивают эксперты, совсем другая. Она заключается в том, что западные системы ПВО не были разработаны для борьбы с роями дешевых российских "Гебер". В то же время использование самолетов дорогостоящее и “требует высокого темпа операций, если угроза является постоянной”.

Испытание отношений США и НАТО

The Guardian отмечает, что важнейшей аудиторией Москвы является Белый дом. Налет на Польшу является новым испытанием приверженности США НАТО в то время, когда Белый дом рассматривает вопрос о том, стоит ли отказаться от развертывания войск в Европе в пользу защиты своей родины и сдерживания Китая в Азии.

"Возможно, Кремль надеется, что президент Дональд Трамп будет настолько заинтересован в предотвращении эскалации обязательств США перед Европой, что снова будет давить на Украину, чтобы она согласилась на мир на российских условиях", - говорится в материале.

Вместе с тем аналитик Мэтью Севилл поднял один вопрос - намерен ли Кремль "разоблачить ответные разногласия - США могут быть равнодушными, тогда как европейцы разделяются относительно того, насколько твердыми быть".

Именно в этом отношении тревожный момент. Без жесткого дипломатического ответа, возможно, в форме эскалации санкций, существует большая вероятность того, что Кремль будет преследовать Польшу подобным образом или где-нибудь в Восточной Европе, констатирует британское издание.

Напомним, Reuters пишет о том, что атака дронов РФ на Польшу всколыхнула НАТО. В частности, атака подвергла сомнению готовность Альянса к противодействию таким угрозам. Кроме того, события минувшей ночью подняли вопрос о том, имеет ли НАТО правильную и экономически эффективную военную структуру для борьбы с современной угрозой беспилотников.

После этого инцидента, по данным Bloomberg, Польша запросила НАТО на больше систем ПВО. Предварительно Швеция уже направляет помощь, а Нидерланды предоставляют комплексы Patriot, средства против БпЛА и 300 военных.

