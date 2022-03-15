Война в Украине: почему Россия бомбит украинские госпитали и как Путин делал это раньше

Война в Украине: почему Россия бомбит украинские госпитали и как Путин делал это раньше

Sky News поговорил с военным экспертом и аналитиком Майклом Кларком об атаке на госпитали в украинских городах Мариуполь и Житомир.

В течение суток российские войска обстреляли роддом в портовом городе Мариуполь и еще два медицинских учреждения в Житомире на севере Украины. Известно, что среди погибших и раненых беременные женщины, дети и врачи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, российские войска атаковали не менее 18 больниц с начала вторжения 24 февраля.

Профессор Майкл Кларк, аналитик и бывший генеральный директор военного аналитического центра RUSI предлагает свой взгляд на недавние атаки на больницы в Мариуполе и Житомире – и о том, как они вписываются в стратегию Владимира Путина относительно Украины.

Путин уже делал это раньше

Самый большой пример был в сирийском Идлибе в 2019 году, где сначала обстреляли 24 больницы, прежде чем приступить к другим военным действиям. Международный Красный Крест и другие представители гуманитарных организаций выясняют координаты больниц, чтобы убедиться, что там все в порядке. Но вот россияне используют такую информацию, чтобы бомбить больницы. Поэтому после 2019 года гуманитарные организации вынуждены были прекратить такую деятельность.

Также были похожи случаи в Алеппо и Хомсе.

Почему Россия это делает?

Это попытка создать террор среди населения и уничтожить моральный дух людей.

В Мариуполе просто хотят, чтобы город капитулировал.

Обычно они предлагают мариупольцам эвакуацию, но настоящих путей для этого не создают — просто хотят, чтобы они сдались. По сути это средневековая осада. Люди мало что могут сделать без пищи, воды, света и больниц. Они хотят разрушить город, чтобы войти со своими танками и оружием и провозгласить, что город их. Русские используют страдания людей, как военное оружие.

Для нас на Западе, страдание является досадным побочным эффектом войны, — мы стараемся защитить людей от этого и караем себя совершенно справедливо, когда случаются ошибки. Но россиян это не волнует.

Как будут реагировать украинцы?

Очевидно, что это заставляет людей как сплотиться и сопротивляться, так и вызывает желание сдаться. Так что эффект может быть двусторонним. У многих людей это все же создает ощущение холодной решительности, поэтому, учитывая это, такой способ не очень эффективен.

Каким может быть оправдание для действий России?

Любые обстрелы гражданских районов являются военным преступлением, точка. И нет ничего более мирного, чем госпиталь, даже военный, потому что это не территория боев. Россияне постоянно говорят, что госпитали используются в качестве баз для хранения оружия. Именно в этом обвиняют ИГИЛ и Аль-Каиду, действовавших в таких странах, как Афганистан. В конце концов они пытаются сказать, что украинцы террористы, хотя этому нет никаких доказательств.

Во-вторых, в отличие от Запада, только около 10 процентов российского оружия являются высокоточным оружием. Поэтому они гораздо чаще рассказывают, что случайно попали в здание больницы. Так что вы должны смотреть на систему. Если через день бомбят больницы, то уже нельзя утверждать, что это несчастный случай.

Как это вписывается в более широкий план Путина по отношению к Украине?

Это говорит о том, что Путин удваивает свои цели и методы. Его цель – уничтожить Украину, как независимое государство. Его методы заключаются в продолжении этого наступления, несмотря на то, что цена – с точки зрения гражданских и их репутации – становится все выше. Его военный план состоит в том, чтобы стереть и захватить города, окружающие российские войска. Ибо только Херсон им удалось успешно захватить. Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь все еще сопротивляются российской армии, воюя в пригороде.

Но бомбежка больниц заставляет людей убегать. Если вы получаете ранения во время боевых действий, очень трудно лечиться, если нет больниц, поэтому люди вынуждены оставлять все и бежать кое-где. Это сознательная политика перемещения, чтобы можно было разорить города, которые они хотят оккупировать.

Сойдет ли это для России с рук, как утверждают некоторые, так как это было в Сирии?

Разница в том, что происходит в Украине и тем, что произошло в Сирии, заключается в том, что никто не отворачивает глаз. Мир наблюдает, равно как и Международный уголовный суд. Россия не может возлагать вину на кого-нибудь другого, как это было в Сирии. И другое отличие от событий 10-летней давности еще и в доступности к социальным сетям.

Такие организации, как Bellingcat, Maxar и Oryx, собирают все фотографии и кадры, которые можно получить из соцсетей. Они мобилизуют огромное сообщество людей со всего мира, которые заинтересованы в судебных делах и научились делать это хорошо. То, что они делают, это собирают доказательства для будущих дел Международного уголовного суда. МКС работает очень медленно, но все же работает. Поэтому на этот раз то, что касается военных преступлений, доказательства начеку.

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