Война в Украине помогает Китаю в создании оружия против США: что изучают в КНР (фото)

Китай наращивает усилия по производству оружия против БпЛА и испытывает его во время регулярных учений, в частности, учитывая уроки войны в Украине.

Китай рассматривает технологию борьбы с дронами во время войны Украины с РФ как ключ к предстоящему успеху на поле боя.

Об этом говорится в материале газеты South China Morning Post (SCMP).

"Китайских военных и частных производителей призвали наращивать усилия по производству оружия против беспилотников после того, как они увидели, насколько они эффективны в войне в Украине. Народно-освободительная армия внимательно следила за тем, как технология используется на поле боя, и проверяла собственные возможности под время регулярных учений", — говорится в материале.

Внутренний китайский рынок антидронов наращивает возможности Фото: SCMP

Ссылаясь на слова одного из китайских производителей, издание утверждает, что война в Украине стала поворотным моментом для производителей антидронов в КНР.

Не только South China Morning Post, но и другие китайские СМИ все чаще пишут о западном оружии против беспилотников. Так, официальная военная газета The PLA Daily сообщила о некоторых из этих учений, последние из которых проводились в Куньмине, столице провинции Юньнань.

В другой недавней статье освещали некоторые технологии, которые изучают в КНР, в частности британское DragonFire, мощное лазерное оружие, которое успешно опробовали в январе 2024 года.

Со ссылкой на слова одного из сотрудников компании Jindowin, специализирующейся на технологиях борьбы с дронами, автор статьи отмечает, что Китай добивается успеха в создании антидроновых систем для внутреннего рынка. Рынок "процветает", а война РФ против Украины стала "возвратным моментом" для китайских производителей.

"На наш бизнес влияют международные ситуации, такие как российско-украинская война, в ходе которой широко использовались беспилотники. Беспилотники нашей страны потрясающие, а раз есть копье, должен быть и щит", — сообщил производитель антидронов.

В то же время, экономическая система КНР помогает снизить затраты и производить "высококачественную и недорогую продукцию", обеспечивая нужные цепочки поставки. Специалист подчеркнул, что у компании нет зарубежного рынка, а ее товары обычно используются для обеспечения внутренней безопасности. Гражданские беспилотники пользуются большой популярностью в Китае, однако их использование строго ограничивается в период проведения политических мероприятий разного уровня.

В издании также говорится о возможности антидроновых систем. Они могут сыграть важную роль в потенциальном конфликте в Тайваньском проливе. Ранее США заявляли о намерении развернуть тысячи беспилотников, устроив "беспилотный ад", если Пекин атакует остров. Со своей стороны власти Тайваня работают над собственной системой защиты от дронов, выделив в этом году на нее 156 млн долларов.

Напомним, ночью против 19 августа 2024 года по Украине кружили вражеские ударные дроны. А накануне РФ дважды за утро атаковала столицу Украины ракетами. Около 05:00 враг применил баллистическое вооружение, а уже примерно в 07:00 – крылатыми ракетами.

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