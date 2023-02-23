Война в Украине продлится еще год — министр обороны Британии Уоллес

Министр обороны Британии предположил, что война в Украине может длиться еще год.
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес предположил, что полномасштабная война в Украине может длиться еще год.
Об этом сообщает Sky News.
Отвечая на вопрос, будет ли война между Украиной и Россией длиться еще через 12 месяцев, Бен Уоллес сказал: "Думаю, будет".
"Я считаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизни народа Украины, но и к своим собственным солдатам", — отметил Воллес.
Он добавил, что в результате "катастрофического просчета" Владимира Путина погибли или получили ранения более 188 тысяч российских солдат.
"Когда кто-то перешагнул границу и считает, что это нормально делать это с вашим собственным народом, фактически управляя мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться", – добавил Воллес.
Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес назвал истинную причину задержек с танками для Украины. По его словам, только после принятия политического решения о поставках Украине танков многие страны узнали о реальном положении дел с их техникой. Мол, за последние 30 лет армии стран НАТО действительно очень ослабли. Как оказалось, техника, которую теоретически могли бы сразу отправить Украине, оказалась либо не готова к этому, либо не отремонтирована вообще.
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