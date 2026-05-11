Война в Украине стала "золотым бизнесом" для КНДР: СМИ раскрыли, сколько заработал Ким

Совет в КНДР / © Associated Press

Северная Корея могла выручить до 13 млрд долларов от сотрудничества с Россией на фоне войны против Украины. Речь идет о валютных поступлениях, оплате за поставки оружия, участии северокорейских военных в боевых действиях, а также об энергоресурсах и других товарах, которые Москва могла передавать Пхеньяну.

Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на оценки южнокорейской разведки.

Издание отмечает, что война России против Украины стала для Пхеньяна одним из самых больших источников внешних доходов за последние годы. Из-за международных санкций Северная Корея имеет ограниченный доступ к валюте, технологиям и энергоресурсам, поэтому военное сотрудничество с Москвой могло стать для режима Ким Чен Ина особенно выгодным.

Для России такое сотрудничество имеет практическое значение: Москва получает дополнительные боеприпасы, ракеты и живую силу на фоне затяжной войны и больших потерь. В то же время, Запад неоднократно предупреждал, что передача России северокорейского оружия нарушает международные санкции и усиливает угрозу безопасности не только в Европе, но и в Восточной Азии.

Аналитики считают, что в обмен на поддержку Кремль может помочь КНДР развивать ракетные и военные технологии. Это вызывает беспокойство в Южной Корее, Японии и США, ведь такая помощь способна усилить оборонный и ядерный потенциал Пхеньяна.

Таким образом, война против Украины не только дала Северной Корее новый источник доходов, но углубила ее военно-политический союз с Россией. Для Москвы это способ компенсировать дефицит вооружения, а для Пхеньяна возможность получить деньги, ресурсы и технологии в обход международной изоляции.

