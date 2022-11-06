"Война в Украине — только разминка, близится большой кризис" — глава Стратегического командования ВС США

Чарльз Ричард предупредил о приближении большого кризиса и необходимости развернуть в Америке большую военную подготовку.

Война России против Украины – это только разминка, над миром навис большой кризис.

Об этом заявил глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард, пишет WSJ.

"Украинский конфликт, в котором мы сейчас находимся, – только разминка. Приближается большой кризис. И пройдет не так много времени, и мы пройдем проверку на прочнесть", — сказал Ричард.

Он также подчеркнул, что вторжение армии России в Украину показало, что сила американского военного сдерживания ослабевает, и этот факт, похоже, слишком мало кто готов признать публично.

"Когда я оцениваю наш уровень сдерживания против Китая, корабль медленно тонет. Он тонет медленно, но он тонет, поскольку по сути они внедряют свои возможности быстрее, чем мы" — сказал Чарльз Ричард.

Адмирал Ричард отметил, что Америка сохраняет преимущество в подлодках – "возможно, единственное настоящее асимметричное преимущество, которое мы все еще имеем", – но даже это может исчезнуть, если Америка не наберет темп, "решив проблемы с техническим обслуживанием и начав новое строительство ".

По его словам, строительство в США трех быстроходных подлодок типа "Вирджиния" в год было бы хорошим началом.

Прошлогодняя новость о том, что Китай испытал гиперзвуковую ракету, облетевшую весь мир и приземлившийся дома, должна была вызвать больше тревоги, чем вызвала. Это означает, что Китай может подвергнуть угрозе любой город или объект США и, возможно, остаться незамеченным. Тот факт, что испытание застало США врасплох и превзошло гиперзвуковые возможности Америки, усугубляет ситуацию.

"Раньше мы умели двигаться быстро, но потеряли это искусство", – добавил адмирал.

Как отмечается в материале, пока Китай не нападет на Тайвань или не предпримет какие-либо другие действия, которые нанесут ущерб интересам США или союзников, США ничего не могут с этим поделать.

Китай, США и война в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье во время телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван I обсудил войну России против Украины. Собеседники подчеркнули, что война против Украины представляет серьезные угрозы для глобальной безопасности и экономической стабильности.

США также играют важную роль в напряженных отношениях Китая и Тайваня. В 2022 году напряжение между КНР и Тайванем снова обострилось. Причиной эскалации стал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Президент США Джо Байден заявил, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения.

Недавно у Путина заговорили о переговорах с США и назвали условие – "прислушаться к "беспокойствам РФ".

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