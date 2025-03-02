Война в Украине: Турция готова выступить посредником в мирных переговорах — Reuters

Турция предлагает свою роль в поиске мирного разрешения конфликта между Украиной и Россией через дипломатические усилия.

На состоявшейся 2 марта важной встрече европейских лидеров в Лондоне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердит предложение Анкары провести мирные переговоры между Украиной и Россией.

По информации, полученной агентством Reuters, Турция готова активно содействовать поиску "справедливого и крепкого мира" в регионе.

Этот вопрос приобретает особое значение, поскольку в результате полномасштабного вторжения России в Украину, ситуация в Европе стала очень напряженной, и мирные инициативы приобретают все большую актуальность.

Анкара уже выступала посредником в первом раунде переговоров между Украиной и Россией в середине 2022 года. Тогда именно Турция организовала встречу в Стамбуле, ставшую первым большим шагом к диалогу между двумя сторонами после начала вторжения. Кроме того, Турция сыграла немаловажную роль в подписании соглашения об экспорте украинского зерна, что позволило значительно облегчить продовольственный кризис в мире.

Хакан Фидан подтвердит, что Турция готова продолжить быть важным посредником в мирных переговорах, поддерживая принципы суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, он подчеркнет, что Турция заинтересована в обеспечении стабильности и безопасности в регионе, ведь от этого зависит не только мир в Европе, но и экономическое процветание. Важно, что Турция находит баланс между поддержкой Украины и сохранением хороших отношений с Россией, что позволяет оставаться ключевым игроком в процессе поиска мирного решения.

Напомним, Зеленский высказал свое мнение по поводу визита в Белый Дом, который состоялся 28 февраля.

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