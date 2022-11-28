Война в Украине увеличивает угрозу применения химического оружия – профильная организация

Война в Украине стала главной темой ежегодной конференции Организации по запрещению химического оружия.

Война в Украине усугубила реальную угрозу применения оружия массового уничтожения, включая химическое оружие.

Об этом заявил генеральный директор Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас, пишет Еuronews.

"Война усилила существующую напряженность настолько, что невозможно уже даже предположить единство международного сообщества по поводу общих глобальных проблем, связанных с международной безопасностью и миром", – сказал Ариас.

Он напомнил России и (почему-то) Украине, что они были среди 193 стран, которые обязались "никогда ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, производить, покупать, накапливать, передавать или использовать химическое оружие".

По его словам, ОЗХО "продолжает внимательно следить за этой серьезной ситуацией и остается в контакте с постоянными представительствами РФ и Украины".

Ариас добавил, что ОЗХО по просьбе Украины провела тренинги по реагированию на химические атаки и выявление утечек химикатов.

Может ли РФ применить химическое оружие

Ранее эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что применение Россией химического оружия в войне против Украины не будет иметь эффективности. По его словам, оккупанты рискуют сами же надышаться ядовитыми испарениями химического оружия.

Издание Politico заявляло, что Кремль может использовать химическое оружие, чтобы не применять ядерное.

Оккупанты уже использовали на Донбассе запрещенное химическое оружие — аэрозольные гранаты "К-51".

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