Война в Украине входит в критическую фазу – Генсек НАТО Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине входит в критическую фазу.

Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.

Об этом он сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Война в Украине входит в критическую фазу. Украинские силы сумели остановить российское наступление на Донбассе, нанести ответный удар и снова взять под контроль территории. В последние несколько дней мы видели значительный прогресс в Херсонской и Харьковской областях", — отметил Столтенберг.

По его словам, в ближайшие месяцы солидарность и единство союзников будет подвергаться давлению из-за энергетических поставок и роста стоимости жизни, вызванных войной России.

"Но цена, которую мы платим, измеряется в деньгах. Тогда как цена, которую платит Украина, измеряется жизнями", — подчеркнул генсек.

Напомним, на американской базе Рамштайн в Германии Столтенберг также заявил, что война в Украине близится к поворотному моменту. Он подчеркнул, что украинцы смогли дать отпор врагу, поэтому призвал Запад и дальше поддерживать наше государство.

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