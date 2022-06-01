Война в Украине закончится за столом переговоров — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине обязательно закончится за столом переговоров.

По его словам, это полностью зависит от ситуации на поле боя.

Об этом Столтенберг сказал во время обращения в среду, 1 июня.

"Войны непредсказуемы, но мы смогли предсказать то, что происходит сейчас. Все войны заканчиваются в определенный момент за столом переговоров. И эта война закончится за столом переговоров. Это полностью зависит от ситуации на поле боя. Мы поддерживаем их (украинцев – ред.). ). я уверен, что политическое руководство Украины принимает тяжелые и серьезные решения во время переговоров и относительно того, на что согласиться, если состоятся эти переговоры", — сказал Столтенберг.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина возможна только для финализации "этакого документа". Однако работа над таким документом "давно приостановлена".

Следует отметить, что сам президент США Джо Байден подчеркнул, что переговорный процесс между Украиной и Россией прекратился не по инициативе Киева (как заявляет РФ), а потому, что Россия продолжает вести войну и пытается взять под контроль как можно большую часть Украины.

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