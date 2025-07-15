Война в Украине заставила Трампа пересмотреть отношение к Европе и России - The New York Times

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп изменил отношение к войне в Украине, стал более благосклонным к поддержке европейских союзников, особенно в поставках современного американского оружия Киеву. Однако его экономические угрозы против России и угрозы повысить тарифы на европейские товары вызывают напряжение среди партнеров.

Об этом пишет издание The New York Times.

Изменение позиции Трампа относительно войны и Европы

Президент Трамп, похоже, понял, что Россия не прекратит войну в Украине, пока это не станет слишком дорогой для нее. Американские официальные лица и эксперты считают, что продажа сложного оружия Украине поможет ей лучше защищаться, и это важное изменение в отношении Трампа к российской агрессии.

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Кроме того, Трамп изменил и отношение к Европе. Он заявил, что «сильная Европа — это очень хорошо» и отметил, что Европа имеет «дух для этой войны», чего ранее не признавал.

Роль НАТО и реакция Кремля

НАТО активизирует поддержку Украины, вооружая ее современными системами, что свидетельствует об изменении европейской стратегии безопасности, ранее ориентированной на США. Однако европейские лидеры понимают, что не могут полностью полагаться на поддержку Трампа.

Некоторые эксперты сомневаются в том, что угрозы Трампа ввести новые санкции против России в течение 50 дней заставят Путина изменить курс, ведь он считает, что сможет выиграть войну, выдержав западное давление. Угроза Трампа ввести «вторичные тарифы» на энергетических покупателей России является размытой и маловероятно изменит ситуацию.

Кремль пока воздерживается от четких комментариев, но спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина рассматривает это как сигнал продолжать войну. Кремль традиционно обвиняет Киев в срыве мирных переговоров.

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Европейская помощь Украине и вооруженная координация

Фрустрация Трампа из-за поведения Путина настоящая, но европейцы относятся к его действиям с осторожностью, особенно из-за одновременных угроз Трампа поднять тарифы на товары из ЕС до 30% с 1 августа. Это вызвало недовольство среди европейских союзников.

Несмотря на это, европейские страны существенно увеличили помощь Украине, осознавая, что США, в частности администрация Трампа, не готовы выделять больше финансовой или военной помощи сверх уже утвержденных 61 млрд долларов при администрации Байдена.

Важным элементом поддержки является закупка европейцами американского оружия, в частности систем ПВО Patriot, которые помогут Украине укрепить оборону. Европейские страны заменят полученное от США оружие на собственные закупки, что также учитывается в новых военных обязательствах НАТО.

Недавно на саммите НАТО в Гааге европейские лидеры подтвердили готовность поддерживать Украину военной помощью и усилить свои оборонные бюджеты. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавили «коалицию желающих», которые готовы оказать помощь и после достижения мирного соглашения.

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Также Франция и Великобритания подписали соглашение о координации ядерных арсеналов для совместного реагирования в случае угрозы безопасности Европы.

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Готовность Европы к долговременному противостоянию

Несмотря на внутренние проблемы, Франция объявила об увеличении военных расходов на 6,5 млрд евро за два года, хотя это лишь 0,2% ВВП, и общие расходы останутся на уровне 2% ВВП, что значительно ниже цели НАТО в 5%.

Эксперты отмечают, что Европа должна быть готова к агрессивной, милитаризованной России в ближайшие 3-4 года, что признают и другие страны, в частности Нидерланды, Польша, Германия и страны Балтии.

Макрон считает, что трансатлантические отношения становятся все менее прочными, и США все больше отходят от активной роли в безопасности Европы. Он отмечает: «Чтобы тебя боялись в мире, надо быть сильным». Из-за американского «отстранения» Европе приходится самой себя защищать, а это означает не допустить поражения Украины.

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Впрочем, Трамп не озвучивает этой цели прямо — его позиция скорее направлена на то, чтобы «разозлить Путина», а не удовлетворить европейцев.

Эксперты отмечают, что новая позиция Трампа — это хорошая новость, но вопрос, насколько она продолжительная и на каких условиях, остается открытым. Военная помощь Украине улучшит ситуацию на фронте, но война не закончится исключительно силовыми методами — нужно политическое урегулирование.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложил новый план прекращения войны в Украине, что вызвало осторожное облегчение в Киеве и Москве. Однако эксперты предостерегают, что вместо усиления давления на Россию этот план фактически дает ей дополнительное время для завершения летнего наступления.