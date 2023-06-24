"Война" "вагнеровцев" против российской армии: аналитики Oryx обнародовали потери обеих сторон

Потери российской армии в разы больше, чем "вагнеровцев".
Эксперты Oryx сообщили потери техники российской армии и бойцов ЧВК "Вагнер" в военном конфликте в РФ.
Подсчет потерь аналитики был сделан, опираясь на фото- или видеозаписи в Сети.
"Этот список включает только захваченные и уничтоженные транспортные средства и технику. Таким образом, количество захваченной и уничтоженной техники, вероятно, значительно превышает зафиксированную здесь. Заявления об ущербе через Telegram-канал Fighterbomber, которым руководит пилот ВВС России, также считаются достаточным доказательством потерь россиян с воздуха", - говорится в сообщении.
Там отмечают, что самолеты и вертолеты, захваченные "Вагнером" на севере Ростова-на-Дону, пока не включены в этот список. Также в перечень не входят гражданские транспортные средства и недееспособная техника.
Потери ВС РФ:
Уничтожено 1 самолет:
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1 десантный командный пункт Ил-22М.
Уничтожено 3 вертолета:
- 2 вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1.
- 1 ударный вертолет Ми-35М.
Захвачена одна MRAP:
- КамАЗ-435029 Патруль-А.
Захвачена 1 мобильная машина пехоты:
- 1 Тигр-М.
Группа "Вагнера":
Уничтожен один УАЗ-23632-148-64 С ДШК ХМГ.
Военный переворот в РФ: последние события
Основатель ЧИК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил Путину на его угрозы уничтожать всех причастных к мятежу. Главарь террористов заявил, что они не будут подчиняться главе Кремля и готовы идти на Москву. Тем временем в Сети сообщают о движении колонн "вагнеровцев" в Липецкой области РФ.
Украинская разведка добавляет, что Москва готовится к обороне. Именно поэтому там введен режим контртеррористической операции. По данным ГУР, Москва практически изолирована силовиками. На каждом перекрестке и на выезде из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта.
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