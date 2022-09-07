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"Война входит в критическую фазу": генсек НАТО предупредил о возможных беспорядках в Европе

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"Война входит в критическую фазу": генсек НАТО предупредил о возможных беспорядках в Европе

Фото: Associated Press

Война на Украине входит в критическую фазу.

Из-за роста цен на энергоносители Европу ожидают сложные времена, возможны даже беспорядки.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Bloomberg.

Он подчеркнул, что зама в Европе будет сложной из-за действий России.

"Наше единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия испытывают резкий рост цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванный жестоким вторжением России... Ради будущего Украины и нашего будущего мы должны готовиться к зимней войне и держаться курса", — отметил Столтенберг.

Напомним, Зеленский призвал Европу ввести визовые ограничения для россиян.

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