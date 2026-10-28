Война выходит за новые пределы: морские дроны атаковали торговое судно у берегов страны НАТО

Контейнеровоз «Contship Jet»

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В Чёрном море произошёл очередной инцидент с нападением беспилотников на гражданское торговое судно. На этот раз у побережья Болгарии три морских дрона атаковали контейнеровоз греческой компании, который шел под флагом Либерии. Экипаж был эвакуирован, а обстоятельства и исполнители атаки пока остаются неизвестными.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Болгарии Димитара Стоянова.

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Что известно об атаке дронов

По словам Стоянова, удар был нанесен в среду, 28 октября, примерно в 21 морской миле (около 33 км) к юго-востоку от города Шабла, в исключительной экономической зоне Болгарии.

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«Контейнеровоз подвергся атаке со стороны трёх морских дронов», — заявил болгарский министр журналистам в ходе региональной встречи по вопросам безопасности.

Повреждённое судно следовало из израильского порта Хайфа в румынскую Констанцу. По информации источника Reuters в сфере морской безопасности, экипаж был эвакуирован. Болгарское национальное радио сообщило, что на помощь контейнеровозу направили танкер.

Судно принадлежит греческой компании Contships Management, которая на момент публикации не предоставила комментариев по поводу инцидента.

Кто именно совершил нападение, пока не установлено.

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По данным специализированного веб-сайта Marine Traffic, пострадавшим судном стал контейнеровоз Contship Jet.

Ситуация в Чёрном море обостряется

Инцидент у берегов Болгарии стал очередным в серии нападений на гражданские торговые суда в Чёрном море. По данным Reuters, за последние недели нападениям подверглись как минимум шесть торговых судов. Эти инциденты, вероятно, привели к гибели около двух десятков иностранных моряков.

Эти нападения усиливают опасения относительно расширения географии российско-украинской войны и роста угроз для международного судоходства.

На фоне этих инцидентов Болгария, являющаяся членом Европейского союза и НАТО, обратилась к союзникам с просьбой о помощи в укреплении морской безопасности в регионе.

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Москва отрицает причастность к атакам

Украина обвиняет Россию в нападениях на торговые суда. Премьер-министр Болгарии Румен Радев также заявил, что эти нападения, по всей видимости, отвечают интересам Москвы. В то же время Россия отрицает свою причастность к этим инцидентам.

Нападения на гражданские суда в Чёрном море вызывают международную озабоченность из-за рисков для экипажей, морских торговых маршрутов и безопасности прибрежных государств. Новый инцидент у болгарского побережья придает актуальность вопросу защиты коммерческого судоходства в регионе.

Напомним, что в этом году Чёрное море стало самым смертоносным судоходным маршрутом в мире. Число погибших моряков здесь уже превысило показатели Персидского залива и Ормузского пролива, которые традиционно считаются одними из самых опасных регионов для судоходства.

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