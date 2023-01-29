Война выставляет жесткие счета соучастникам: у Зеленского отреагировали на взрывы в Иране по военным объектам

Власти Ирана пока официально не комментировали взрывы на территории страны.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя ночные взрывы на объектах военной инфраструктуры в Иране, отметил, что "война выставляет счета за соучастие".

Об этом Подоляк написал в социальных сетях.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в России: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка", – говорится в его сообщении.

Кроме того, советник главы ОП прикрепил сообщение за 24 декабря 2022 года, в котором отмечал, что следует перейти к уничтожению производств за поддержку и соучастие Ирана в российской агрессии против Украины.

Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам.

Паника в России: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ.

Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка.

же предупреждала. pic.twitter.com/qaWefz19uS – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023

Ночные взрывы на военных объектах Ирана: что известно

В ночь на 29 января в ряде иранских городов прогремели мощные взрывы на объектах военной инфраструктуры. В частности, "бавовна" произошел в Шахид-Салиме, Дизфуль, Хамадан, Решт и Тегеране. Под атакой оказались стратегические предприятия. По неофициальной информации, в Иране было атаковано не менее 14 промышленных и военных объектов. Известно, что взрывы прогремели на заводе по производству боеприпасов и нефтеперерабатывающего предприятия.

В МИДе Ирана Ирану подтвердило лишь взрыв на военном заводе в городе Исфахан. Впрочем, и они якобы произошли в результате "неудачной" атаки беспилотника. Власти Ирана пока официально не комментировали ни происхождение этих дронов, ни взрывы в других регионах страны.

В Воздушных силах Украины отреагировали на "хлопок" в Иране и подчеркнули, что ночные взрывы являются прямым следствием политики их руководства, ведь Тегеран продолжает поддерживать агрессии России. В ведомстве надеются, что после этого Иран сменит свой политический вектор на более цивилизованный.

Подробности о теракте в посольстве Азербайджана в Иране и дипломатических войнах - Мубариз Асланов

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