Война за Африку: как путинская Россия расширяет свое влияние на континенте

3 мая, когда высокопоставленные чиновники США подтвердили присутствие российских сил безопасности на той же авиабазе, что и американские войска в Нигере, популярный Telegram-канал, который, по сообщениям, контролируется московскими чиновниками, опубликовал сообщение с аудиоклипом культовой песни советской рок-группы «Наутилус Помпилиус ” 1985 года “Гудбай, Америка”.

Через две недели, в прошлый четверг, официальные лица США и лидеры Нигера договорились о поэтапном выводе американских войск из Нигера, которое состоится в ближайшие месяцы.

Об изменениях в геополитических отношениях в регионе Сахеля, в частности, отходе западных войск из региона и увеличении влияния России, говорится в материале The Guardian.

Уход Запада из Сахеля: Россия расширяет влияние и обретает новых союзников

Телеграмм-сообщение служило обновлением статуса последних событий: уход западных военных из Сахеля сопровождался расширением российского влияния.

" Россия фактически получила преимущество в геополитической гонке вооружений в Сахеле и получила преданных, хотя и хрупких, союзников в регионе", — сказал Икемесит Эффионг, руководитель отдела исследований SBM Intelligence, базирующейся в Лагосе консалтинговой фирмы и занимающейся геополитическими рисками.

По его словам, Западная Африка сейчас разделена на две части: не имеющие выхода к морю прозападные прибрежные страны и более "русофильские" государства Сахеля — так называют огромную зону, склонную к переворотам, которая простирается через весь континент от Атлантического океана до Красного моря.

Москва стремится расширить свою сферу влияния в глобальном масштабе, найти новые экспортные рынки и получить доступ к природным ресурсам. По мнению некоторых обозревателей, Африка представляет собой идеальную возможность для реализации этих идей.

Российская тень в Сахеле: от "Вагнера" до "Африканского корпуса"

Воздействие осуществляется через зонтичную структуру, руководимую российским министерством обороны под названием "Африканский корпус", которая, как считают, названа в честь немецкого подразделения в Северной Африке во время Второй мировой войны. В его состав вошла ЧВК "Вагнер", противоречивая военизированная компания, которую возглавлял Евгений Пригожин до своей гибели на борту самолета к северу от Москвы в августе прошлого года.

За десять лет до своей смерти Пригожин наладил отношения с руководством таких стран как Мали, Ливия, Центральноафриканская Республика и другие, отправляя наемников для борьбы с повстанцами или для обеспечения личной защиты лидеров. Вместо этого "Вагнер" получил доступ к шахтам и инфраструктурным проектам, а также политическое влияние.

Его считали дирижером оркестра из многих партий: кроме обеспечения безопасности, оперативники Вагнера также занимались добычей полезных ископаемых, вмешательством в выборы, а также производством и распространением дезинформации.

Это стоило кровавой цены: по данным неправительственной организации Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled), с 2017 года во время операций Вагнера в Африке погибли по меньшей мере 1 800 гражданских лиц.

После смерти Пригожина структура и операции Вагнера были поглощены Африканским корпусом вместе с его сыном Павлом. Вербовка состоялась в декабре. Бойцам "Вагнера" был предоставлен выбор: распуститься или присоединиться к новой команде.

Чтобы прекратить спекуляции относительно дальнейшего существования группировки, российские чиновники посетили нескольких африканских лидеров, чтобы заверить их в непрерывности и поддержке.

Путин проявляет "нулевую толерантность": "Вагнер" и новый контроль

Аналитики говорят, что новая договоренность свидетельствует о том, что Путин демонстрирует нулевую толерантность к независимым наемникам.

Долгое время российское государство отрицало какие-либо связи с "Вагнером", но это изменилось после попытки государственного переворота и последующей смерти Пригожина.

"[Вагнер] имел большую свободу действий, чтобы обходить правила и заниматься сомнительной деятельностью, которую россияне могли бы отрицать", — сказал доктор Джозеф Сигл, директор по исследованиям Африканского центра стратегических исследований, академического учреждения при Министерстве обороны США.

“В настоящее время деятельность этих развернутых сил является неотъемлемой частью деятельности [российского] министерства обороны. От них нельзя откреститься, как это могло быть раньше», – добавил он.

Некоторые наблюдатели, в частности, Александр Данилюк, эксперт по российской многомерной войне и ассоциированный научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил (Royal United Services Institute), лондонского аналитического центра, утверждают, что эти изменения являются лишь возвращением к первоначальному российскому плану.

«Нет никакой разницы… потому что Пригожин никогда не был владельцем этой операции, – сказал он о «Вагнере». — Это всегда была операция российских спецслужб, а Пригожин был только менеджером по этой цепочке командования”.

Изменения означают больше прямого контроля из Москвы и меньше гибкости для менеджеров, ответственных за российское завоевание Африки, сказал Данилюк.

"Африканский корпус", продолжил он, был лишь частью грандиозного плана под названием "Экспедиционный корпус", который "сначала был разработан и создан для операций не только в Африке, но и во всех странах глобального юга". На самом деле, это только начало”.

Новые отношения, старые проблемы

В то время как перевороты и конфликты в бывших французских колониях привели к ухудшению отношений между ними и Парижем в последнее десятилетие, Россия возобновила связи времен холодной войны в разных частях Африки. Сотни людей появились на митингах за переворот в бело-сине-красном цвете русского флага, в то время как вокруг них сжигали французские флаги.

В морской части Западной Африки возникли признаки деятельности джихадистов, и есть ужасы, что они также могут поменять обычных союзников на Москву.

Дипломаты и эксперты по иностранной политике говорят, что российская активность продолжает сопровождаться обещаниями пакетов стабилизации режима и борьбы с опасностью, но не очень много реальных результатов.

Ледд Серват, специалист по региональной безопасности в Африке в компании Acled, сказал, что только в Мали количество насильственных событий, в которых были задействованы повстанческие группы, почти утроилось с 2021 года, когда ППК Вагнер начала операции в стране. По мере того, как российские войска прибывают, государства-хозяева изгоняют другие западные военные и даже в некоторых случаях миссии ООН, численная сила доступного персонала для контртерроризма уменьшается, а не увеличивается.

По новому соглашению прибытие российских войск ограничено лишь несколькими сотнями в оправдание отправления. Даже в сочетании с недостаточным количеством местных армий численность военных слишком мала, чтобы должным образом противостоять вооруженным группам. Эксперты говорят, что это не недостаток, а изюминка конструкции.

“Эти силы здесь не для безопасности граждан, это фактически детали защиты для режимов... которые Москва привлекла, – сказал Сигле. – Москва увидела, что ей не нужно отправлять много [солдатов], – добавил он. — Всего несколько сотен в Нигере и Буркина-Фасо … это финансово удовлетворительное соглашение для россиян, но еще большее — политически удовлетворительное соглашение”.

Россия, Франция и сложная геополитика

Даже несмотря на то, что Россия, похоже, получает преимущество в Сахеле, ситуация остается сложной, поскольку многочисленные игроки все еще борются за влияние в разных странах.

В апреле президент Франции Эмманюэль Макрон встретился со своим коллегой из Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Аркандже Туадерой уже второй раз за шесть месяцев в Париже. В совместном заявлении обе страны сказали, что "дорожная карта для конструктивного партнерства", уважающая "государственный суверенитет", уже разрабатывается, в рамках которой Париж будет "способствовать стабильности... и сопровождать экономическое и социальное развитие" в ЦАР.

Некоторые быстро восприняли это как сигнал возможного смещения геополитических альянсов, но связи Туадеры с Москвой все еще глубоки. Его частная безопасность состоит из персонала из России, а русский язык сейчас используется как язык преподавания в школах страны.

В январе временный президент Чада Махамат Идрис Деби Итно встретился с Путиным. Источники сообщают, что поддерживающая действующий режим Москва отклонила просьбу части чадской оппозиции о поддержке в устранении Итно.

Россия может изменить сторону в регионе в любой момент и поддержать разных муртадов, говорят аналитики.

Данилюк сказал, что вся эта деятельность подпадает под грандиозный план "создание пророссийских правительств или даже контролируемых Россией правительств с нарастающей интенсивностью и масштабом".

По его словам, Россия “никогда не была заинтересована в какой-либо автономии стран-клиентов”: “Это не какое-то освобождение. На самом деле это просто русский способ колониализма, и может быть очень трудно найти кого-то, кто освободит вас от этого. Посмотрите, что происходит в Украине ”.

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