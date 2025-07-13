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Война за Тайвань: Австралия ответила на давление США на участие в возможном конфликте
Министр оборонной промышленности Австралии заявил, что его государство не будет брать на себя предварительные обязательства по участию ее армии в каком-либо конфликте.
Австралия не будет предоставлять предварительные обязательства по привлечению своих войск в какой-либо конфликт. Такое заявление сделал министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой в ответ на информацию о давлении Пентагона, якобы требовавшего от союзников в Индо-Тихоокеанском регионе прояснить их потенциальную роль в случае военного противостояния между США и Китаем через Тайвань.
Об этом пишет Reuters.
Конрой подчеркнул, что суверенитет Австралии является приоритетом и правительство не обсуждает «гипотетические сценарии».
"Решение о привлечении австралийских войск к конфликту будет принимать правительство, которое будет находиться у власти на тот момент, а не заранее", - подчеркнул он.
Позиция США и вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе
Ранее стало известно , что заместитель министра обороны США по политике Эльбридж Колби активно давит на австралийских и японских оборонных чиновников, чтобы выяснить их действия в случае конфликта за Тайвань, хотя США не предоставляют «чистой гарантии» защиты Тайваня.
Колби в своем сообщении на платформе X (ранее Twitter) отметил, что Министерство обороны США реализует программу президента Дональда Трампа "Америка прежде всего", направленную на возобновление сдерживания, которая включает "призыв к союзникам увеличить свои расходы на оборону и другие усилия, связанные с нашей коллективной обороной".
Конрой также выразил обеспокоенность по поводу наращивания Китаем военной мощи и стремления к сбалансированному Индо-Тихоокеанскому региону, где ни одна страна не доминирует.
Он также отметил, что «Китай стремится обеспечить военную базу в регионе, и мы очень упорно работаем, чтобы быть основным партнером безопасности для региона, потому что мы не считаем это особенно оптимальным для Австралии».
Вопрос безопасности, как ожидается, будет на повестке встречи премьер-министра Энтони Альбанезе с китайскими лидерами на этой неделе в Пекине, куда он прибыл 12 июля для шестидневного визита.
Военные учения и сотрудничество с США
В это воскресенье в Сиднейской гавани начинаются крупнейшие военные учения Австралии с Соединенными Штатами — «Talisman Sabre», с участием 30 000 военнослужащих из 19 стран. предположил, что китайский флот, возможно, будет наблюдать за учениями по сбору информации, как это было и раньше.
Соединенные Штаты являются основным союзником безопасности Австралии. Хотя Австралия не позволяет иностранным базам, американские военные расширяют свое ротационное присутствие и запасы горючего на австралийских базах. С 2027 года американские подлодки класса «Вирджиния» будут базироваться в порту Западной Австралии. Аналитики считают, что эти подлодки будут играть ключевую роль в поддержке американских сил в любом конфликте за Тайвань.
Напомним, в то же время Тайвань не сидит сложа руки в ожидании нападения Китая и во зло Пекину уже покупает украинское ПО для дронов , уничтожающих технику РФ. Власти острова заключили соглашение с компанией Auterion, чье программное обеспечение для дронов активно применяется ВСУ.