Война зашла в "тупик": Зеленский прокомментировал нашумевшее заявление Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что война зашла в "тупик". По его словам, это не совсем так, указав на успешные атаки по Крыму.

Об этом глава сказал во время интервью американскому изданию Fox News.

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Зеленский подчеркнул, что Украина имеет постепенный прогресс в Черном море.

"Каждый день я думаю, что мы преуспеваем. В Крыму мы преуспели в Черном море. Мы действительно уничтожили часть российского флота… Они не имеют такого тотального влияния в Черноморском регионе", — сказал он.

Напомним, в начале ноября вышла статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist, в которой он, в частности, сообщил, что война оказалась в "тупике". Он признал, что было ошибочно надеяться на истощение России.

ТСН.ua собрали главные тезисы украинского президента Зеленского, прозвучавшие во время этого интервью.

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