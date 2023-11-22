Война зашла в "тупик": Зеленский прокомментировал нашумевшее заявление Залужного

По словам Зеленского, Украине удалось уничтожить часть Черноморского флота РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что война зашла в "тупик". По его словам, это не совсем так, указав на успешные атаки по Крыму.
Об этом глава сказал во время интервью американскому изданию Fox News.
Зеленский подчеркнул, что Украина имеет постепенный прогресс в Черном море.
"Каждый день я думаю, что мы преуспеваем. В Крыму мы преуспели в Черном море. Мы действительно уничтожили часть российского флота… Они не имеют такого тотального влияния в Черноморском регионе", — сказал он.
Напомним, в начале ноября вышла статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist, в которой он, в частности, сообщил, что война оказалась в "тупике". Он признал, что было ошибочно надеяться на истощение России.
ТСН.ua собрали главные тезисы украинского президента Зеленского, прозвучавшие во время этого интервью.
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