Войну развязала Россия: Кулеба призвал Ватикан "называть вещи своими именами"

Кулеба подчеркнул, что Папа Римский Франциск не может совместно призывать как Россию, так и Украину прекратить войну.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Ватикан, если он хочет сыграть определенную роль в случае мирных переговоров, "называть вещи своими именами" и "возложить ответственность на Россию".

Об этом Кулеба заявил в эксклюзивном совместном интервью в МИД Украины с пятью журналистами National Catholic Reporter, ACI Stampa, ANSA, La Croix и Vatican News, организованном посольствами Польши и Украины при Святом Престоле.

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"Не пытайтесь использовать следующий аргумент: "Я пытаюсь решить эту проблему, поэтому я не могу называть вещи своими именами, я должен быть нейтрален в своих публичных комментариях, иначе это отпугивает россиян. Это то, что мы не принимаем", – сказал дипломат.

Кулеба подчеркнул, что Папа Римский Франциск не может совместно призывать как России, так и Украину прекратить войну, поскольку создается впечатление , что обе стороны несут часть ответственности.

В частности, глава МИД Украины назвал воскресную речь Папы Римского , в которой Франциск призвал президента России Владимира Путина прекратить войну и призвал Зеленского быть открытым к "серьезным предложениям мира".

"Когда вы говорите: "Я призываю президента Путина прекратить войну. Это вполне логично, потому что президент Путин начал войну, и это то, что вы приказываете ему делать. Но, призывая Зеленского быть открытым к серьезным мирным переговорам, Папа создает впечатление, что украинский президент не открыт к мирным предложениям и что его нужно призывать быть открытым к ним, что просто не соответствует действительности", – пояснил министр иностранных дел.

Напомним, российские хакеры атаковали сайты Ватикана после критики России Папой.

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