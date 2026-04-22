Войну с Ираном продвигали годами, но США каждый раз отказывались — бывший госсекретарь

Эксгоссекретарь США Джон Керри заявил, что Дональд Трамп принял решение о конфликте с Ираном под влиянием Израиля, в то время как другие президенты США отказывались от войны.

Бывший госсекретарь США Джон Кэрри / © Reuters

Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно предлагал Вашингтону начать войну против Ирана, однако несколько американских президентов отклонили эту идею.

Об этом Кэрри заявил в программе The Late Show Стивена Колберта.

По его словам, этот конфликт фактически отражает давнюю позицию израильского лидера по поводу необходимости максимально ослабить Иран.

"В этом случае мы имеем дело с войной, которая, по сути, воплощает давнюю мечту премьер-министра Биньямина Нетаньяху - нанести Ирану как можно больший вред, насколько это будет позволено", - сказал он.

Керри также утверждает, что Дональд Трамп был подтолкнут к военным действиям именно Нетаньяху. По его словам, израильский премьер ранее предлагал аналогичные удары по Ирану другим американским президентам.

В частности, речь идет о Джо Байдене и Бараке Обаме, которые отказались от эскалации и не поддержали военный сценарий.

Керри, занимавший пост госсекретаря США в 2013–2017 годах при президентстве Обамы, подчеркнул, что решение о войне должно основываться на четких основаниях и общественной поддержке.

«Когда идешь на войну, рассчитываешь на поддержку своего народа. У тебя должна быть четко определена угроза, понимание, почему нужно начинать войну», – отметил он.

Он подчеркнул важность международной поддержки и легитимности таких решений.

«И, что не менее важно, у тебя есть союзники. Есть люди, которые поддерживают тебя, потому что считают твое дело справедливым — правильным», — добавил Керри.

Война США и Ирана: что происходит сейчас

Переговоры между США и Ираном снова оказались под угрозой срыва. Встреча, которая планировалась на 21 апреля, так и не состоялась – Тегеран отказался от участия.

До этого президент Дональд Трамп сделал ряд публичных заявлений, которые, по данным источников, могли повлиять на позицию Ирана и усложнить дальнейший диалог.

В частности, он заявлял о возможности ударов по инфраструктуре страны, включая мосты и электростанции. Также звучали утверждения, что Иран якобы согласился на ключевые требования США — в частности, передать запасы обогащенного урана и фактически свернуть ядерную программу.

Впрочем, иранская сторона вскоре опровергла эти заявления. В то же время, по информации СМИ, некоторые представители администрации США неофициально признают, что публичные комментарии Трампа могли негативно отразиться на переговорном процессе.

Кроме того, в СМИ появлялись неподтвержденные сообщения о возможности применения ядерного оружия против Ирана. По этим данным, военное руководство США не поддержало такой сценарий.

