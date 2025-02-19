Войну в Украине можно было решить без потери территорий: Трамп сделал заявление после переговоров США и РФ

Трамп акцентировал на том, что давно пора было начать мирные переговоры и прийти к определенному соглашению.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень расстроен" войной в Украине, которую, по его словам, "можно было решить без территориальных потерь".

Об этом Трамп сказал в своем имении Мар-а-Лаго в Палм-Бич 18 февраля, комментируя результаты переговоров в Саудовской Аравии между делегациями США и России.

Трамп еще раз повторил, что будь он президентом вместо 46-го президента США Джо Байдена, то война бы в Украине и "не началась бы".

По его словам, давно пора было начать мирные переговоры и прийти к определенному соглашению.

Он заявил, что хочет "спасти миллионы жизней", а также стремится предотвратить Третью мировую войну.

"Войну в Украине можно было решить без территориальных потерь. У них было время три года и даже дольше. Это можно было очень легко решить даже посредственным переговорщиком еще несколько лет назад", – заявил Трамп.

Напомним, американский президент также ответил, как относится к отправке миротворцев ЕС в Украину.

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