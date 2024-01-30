Войны могло бы не быть: Джонсон заявил, что у НАТО есть вина перед Украиной

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что НАТО имеет "глубокую институциональную вину" перед Украиной, поскольку допустило начало войны в Украине.

Об этом он сказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада", пишет The Times.

"Существует глубокая институциональная вина НАТО. Потому что если бы Альянс выполнил то, о чем говорил, и действительно поставил украинцев на правильный путь к членству, есть аргумент, что Путин не сделал бы того, что он сделал", — считает Джонсон.

По его мнению, Альянс пытался "усидеть на двух стульях", но такая тактика оказалась роковой.

"Наша коллективно двузначная позиция, которая так долго сохранялась, вечные попытки усидеть на двух стульях сразу, провалились и Путин решил: "Ага, они это не всерьез", — рассуждает экс-премьер Британии.

Политик добавил, что в последнее время в мире складывалась ситуация, когда демократия отступала, а автократия добивалась своего. Он выразил надежду, что война в Украине положит этому конец, и страны Запада дадут решительный отпор России.

Ранее Борис Джонсон оценил, как победа Трампа на выборах повлияет на поддержку Украины.

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