Войска Азербайджана вошли в Лачин, который почти 30 лет был под контролем Армении

Азербайджанские войска заняли город Лачин, через который проходит единственный путь между Арменией и так называемым Нагорным Карабахом.

Сегодня, 26 августа, азербайджанские военные зашли в город Лачин, который с 1992 года в результате войны в так называемом Нагорном Карабахе находился на подконтрольной Армении территории.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

Азербайджан также вернул контроль над селами Забух и Сусс.

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в Лачине. Села Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех людей Лачина и Азербайджана с этим событием", — написал Алиев.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия передали Азербайджану контроль над населенными пунктами Лачин, Забух и Сус, фактически передав ему контроль над Лачинским коридором – единственным наземным маршрутом, объединяющим Армению с непризнанной Нагорно-Карабаской республикой.

По условиям мирного договора, после войны в Нагорном Карабахе 2020 года, коридор взяли под контроль "российские миротворцы". Ереван и Баку договорились построить новый путь между Арменией и непризнанной Нагорно-Карабаской республикой. Туда должны были переместиться "российские миротворцы", а Лачин, Сусс и Забух должны были отойти под контроль Азербайджана.

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