Мертвец о безопасности Украины / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил возможности размещения подразделений бундесвера в одной из граничащих с Украиной стран НАТО в случае длительного прекращения огня.

Об этом он заявил по итогам саммита Коалиции желающих в Париже 6 января, подчеркнув, что после года соблюдения режима тишины могут рассматриваться разные сценарии дальнейших действий.

По словам Мерца, сейчас Соединенные Штаты и участники коалиции преследуют общую стратегическую цель — определить вклад, который Европа вместе с партнерами способна обеспечить для поддержки Украины после прекращения боевых действий.

Он подчеркнул, что страны Коалиции желающих сосредоточены на выполнении взятых на себя обязательств и готовы рассматривать широкий спектр вариантов в рамках коллективных решений по безопасности региона.

Напомним, Украина, Франция и Британия подписали декларацию о развертывании западных сил. Об этом стало известно 6 января в Париже. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что после достижения мирного соглашения для обеспечения стабильности и укрепления гарантий безопасности Великобритания и Франция планируют развернуть свои вооруженные силы на территории Украины.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал новую Парижскую декларацию как «очень конкретную», подчеркнув, что она демонстрирует готовность коалиции и европейских государств работать ради достижения мира.