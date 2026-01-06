- Дата публикации
Войска бундесвера для безопасности Украины: Мерц сказал где и когда возможно их присутствие
Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил размещение германских войск в стране НАТО вблизи Украины после года прекращения огня.
Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил возможности размещения подразделений бундесвера в одной из граничащих с Украиной стран НАТО в случае длительного прекращения огня.
Об этом он заявил по итогам саммита Коалиции желающих в Париже 6 января, подчеркнув, что после года соблюдения режима тишины могут рассматриваться разные сценарии дальнейших действий.
По словам Мерца, сейчас Соединенные Штаты и участники коалиции преследуют общую стратегическую цель — определить вклад, который Европа вместе с партнерами способна обеспечить для поддержки Украины после прекращения боевых действий.
Он подчеркнул, что страны Коалиции желающих сосредоточены на выполнении взятых на себя обязательств и готовы рассматривать широкий спектр вариантов в рамках коллективных решений по безопасности региона.
Напомним, Украина, Франция и Британия подписали декларацию о развертывании западных сил. Об этом стало известно 6 января в Париже. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что после достижения мирного соглашения для обеспечения стабильности и укрепления гарантий безопасности Великобритания и Франция планируют развернуть свои вооруженные силы на территории Украины.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал новую Парижскую декларацию как «очень конкретную», подчеркнув, что она демонстрирует готовность коалиции и европейских государств работать ради достижения мира.