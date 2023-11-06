Войска Израиля полностью окружили город Газа: что случилост ночью в эпицентре событий

Израильская армия заявила, что оцепила город с воздуха, суши и моря.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что полностью оцепила город Газа и полностью разделила сектор на северную и южную части. Параллельно с наземными боями проходят массированные авиаудары по Сектору Газы и ракетные атаки на города Израиля — боевики ХАМАС запустили ракеты по ряду городов, в том числе по большому городу Тель-Авиву. Там работает противовоздушная оборона.

О последних событиях пишет издание The Washington Post.

Израиль бомбил Газу ночью. Количество погибших среди гражданского населения стремительно растет, поскольку израильские войска и танки продвигаются в глубь Газа. По данным Министерство здравоохранения Газы, количество погибших палестинцев приближается к 10 тысячам человек. Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари также заявил, что Израиль окружил город Газа и достиг береговой линии, разделив территорию на север и юг.

Газ переживал полный сбой в работе Интернета и услуг связи до ночи.

Государственный секретарь Энтони Блинкен в воскресенье отправился в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан, чтобы встретиться с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, а позже – в Багдад для переговоров с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани.

По словам чиновников, дипломатия была направлена на то, чтобы остановить другие страны или вооруженные группы от расширения конфликта.

Во время своего визита Блинкен также потребовал от Израиля "гуманитарной паузы", чтобы разрешить поставки помощи в Газу и вывоз людей оттуда.

Последствия ударов / Фото: Associated Press

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что, по меньшей мере, 40 человек погибли и 35 получили ранения во время субботнего удара по лагерю беженцев Магази в центральной части сектора Газа и обвинили в нападении Израиль. The Washington Post не смогла независимо проверить это заявление, и точное количество смертей неизвестно.

По данным Министерства здравоохранения Газ, по меньшей мере 9770 человек погибли, 24 808 получили ранения. Еще 2000 числятся пропавшими без вести, вероятно, они оказались под завалами. По данным ООН, более половины из них – дети. По данным израильских официальных лиц, во время нападения ХАМАС 7 октября в Израиле погибли, по меньшей мере, 1400 человек, 5400 получили ранения.

Напомним:

Конфликт разгорелся 7 октября, когда ХАМАС начал наступление на юг Израиля, в результате которого погибли более 1,4 тыс. человек и сотни человек были захвачены в заложники. По текущим израильским оценкам, количество заложников составляет 242 человека.

Сухопутные войска ЦАХАЛ 2 ноября прорвали переднюю линию обороны ХАМАСа на севере Сектора Газы. Представитель израильской армии Даниэль Хагари считает, что наземная операция продвигается по плану.

В сообщении говорится, что израильская армия начала последний этап войны против ХАМАС. Силы ЦАХАЛа продвинулись вперед по трем направлениям:

от северо-западной границы Сектора Газа вдоль побережья Средиземного моря

с северо-востока у Бейт-Хануна

с востока на запад, вдоль южной части города Газа

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