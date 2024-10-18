Войска КНДР уже тренируются на территории РФ: появились первые кадры

Где именно проходят тренировки – пока неизвестно.

Военные из Северной Кореи уже проходят обучение в России.

Соответствующее видео появилось в Телеграмм-канале Para Pax.

На обнародованном видео северокорейские солдаты с оружием на плечах совершают маршбросок на неустановленном военном полигоне на территории Российской Федерации.

Footage is circulating online, allegedly showing North Korean soldiers training в России.



Глава HUR, Буданов, объявила, что Россия планирует на 2,600 зрителей на Kursk по Ноябрь 1. pic.twitter.com/xnYdedZHC8 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 18, 2024

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат Северной Кореи сейчас учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины.

В комментарии The War Zone он сказал, что военные КНДР будут готовы воевать в Украине с 1 ноября.

Буданов отметил, что северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Накануне издания The Times со ссылкой на западную разведку сообщило, что половина из примерно трех миллионов артиллерийских снарядов, которые использует Россия, поступают агрессору из Северной Кореи.

16 октября Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, КНДР передает России людей для боевых действий против Украины и работ на заводах.

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