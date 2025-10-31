Войска НАТО / © ТСН.ua

Военным подразделениям НАТО могут понадобиться недели и даже месяцы, чтобы прийти на помощь Украине в случае новой российской агрессии.

Об этом пишет издание Euractiv.

Чтобы переправить танки через весь континент, войскам нужно получить дипломатические разрешения для каждой страны, которую они пересекают.

Скорость передвижения колонн военной техники также зависит от действующих отношений между вооруженными силами разных стран и бюрократических преград.

Для того, чтобы в Украину добрались военные из Португалии, от которой до украинской границы нужно ехать примерно 41 час, понадобится значительно больше времени.

Например, одна неназванная страна ЕС требует уведомления за 45 дней для выдачи разрешения на трансграничное пересечение.

Как пишет издание, за это время танк Leopard 2, двигаясь на полной скорости (70 км/ч) в течение 8 часов в день, мог бы проехать более половины земного экватора (около 25 200 км).

Проверки безопасности могут еще больше задержать передвижение войск.

Именно поэтому Европейская комиссия до середины ноября предложит пакет мер для улучшения военной мобильности.

В этом заинтересованы прежде всего страны ЕС восточного фланга, которые требуют, чтобы трансграничное передвижение войск в случае нападения России занимало считанные дни, если не часы.

Напомним, начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилл недавно заявил о готовности развернуть силы в рамках гарантий безопасности Украины уже в 2026 году.