Войска НАТО проводят учения у границ Беларуси и России (видео)

Польские солдаты отрабатывали оперативную совместимость с действиями американских, британских, румынских и хорватских сил.
Две тысячи военнослужащих Альянса приняли участие в учениях Tumak 22 на севере Польши вблизи границ с Беларусью и Калининградской областью России.
Об этом сообщает Министерство обороны Польши.
Военные Польши отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими коллегами.
В ходе учений бойцы пересекали водоемы, отражали атаки условного противника, а также проводили контрнаступление. Также была привлечена тысяча единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда после ракетного инцидента в Пшевудове допустил, что на территории Польши могут повториться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.
Как сообщалось, глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера предупреждал, что после падения ракеты в Пшевудове жители приграничных с Украиной районов Польши могут получать предупреждения о российских атаках на Украину.
Тем временем уже несколько недель польские правоохранители проверяют бомбоубежища и работают над созданием специального приложения, где при необходимости можно будет найти ближайшее безопасное место. Местные власти убеждают, что речь идет о сценариях, которые не должны состояться, но к которым нужно быть готовыми.
Накануне стало известно, что Балтийский флот России проведет масштабные военные учения в Калининградской области вблизи польской границы. К учениям будут привлечены авиация, ПВО, танки и моторизованные стрелковые единицы.
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