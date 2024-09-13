Войска НАТО в Украине и война США в Азии: заместитель министра обороны РФ ошарашил заявлениями в Китае

Представитель российского Минобороны в очередной раз напугал мир возможным применением ядерного оружия.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин во время ежегодного Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заявил, что НАТО собирается ввести войска в Украину, а США готовят войну в Азии.

Странные заявления одного из глав военного ведомства государства-агрессора цитирует агентство Reuters.

"Чтобы создать условия для принуждения России к переговорам по формулам Киева, страны НАТО планируют ввести войска в Украину", — объявил российский генерал Фомин, не усложняя это утверждение какими-либо доказательствами подобных намерений.

В то же время представитель российского Минобороны в очередной раз напугал мир возможным применением ядерного оружия.

"Это опасная игра [ввод войск НАТО в Украину], которая может привести к прямому конфликту ядерных государств", — пригрозил он.

Александр Фомин также заявил, что США якобы пытаются сдержать Китай и Россию и готовят войну в Азии, создавая новые блоки безопасности.

"Россия и Китай поддерживают создание справедливого, многополярного мирового порядка, основанного на равенстве и взаимном уважении", – цинично сказал он.

Напомним, президент государства-агрессора Владимир Путин недавно заявил, что применение украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по России будет означать непосредственное участие стран НАТО в боевых действиях.

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